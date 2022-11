Edificio ¡Misa y explosión!

A eso de las 7:25 a.m. en el Santuario Nacional se desarrolla la misa. Algunos comulgaban mientras una de las fieles leía: ¡Señor no permitas que jamás me aparte de ti...amén". Luego se escuchó una explosión de gran magnitud con una onda expansiva que tuvo su origen en el piso No.12 del edificio Urbana, en calle 54 Obarrio.

Lo sucedido quedó grabado en la transmisión de la misa. Los creyentes no imaginaron lo que sucedía a pocos metros del templo católico. La misa prosiguió.

Afuera a la declarada zona de emergencia llegaron bomberos y ambulancias. Había ventanas y puertas de vidrio rotas, así como cristales esparcidos y rastros de humo en varios apartamentos del edificio en que ocurrió la explosión y de otros contiguos.

Se evacuaron unas 600 personas del edificio Urbana (donde ocurrió la explosión) y de otros edificios cercanos, incluidos locales comerciales, quienes recibieron la debida atención médica. Hasta el momento se han reportado 20 heridos, uno de los cuales -una mujer- se encuentra en condición crítica en el Hospital Santo Tomás, por quemaduras en 80% de su cuerpo.

Otro afectado de cuidado es una dama de 32 años que fue ingresada al complejo hospitalario del Seguro Social y un señor de 62 años con trauma torácico, fue trasladado al hospital San Miguel Arcángel.

Unos 7 edificios resultaron con afectaciones. Por la magnitud de la explosión, pudo generar peores situaciones, reconoció un oficial del Cuerpo de Bomberos.

Cerca de 300 personas debieron dormir en hoteles y casas de familiares, porque se mantenían las labores de remoción de escombros, vidrios. La tarde de ayer se permitió que algunos pudieran ingresar a edificios no comprometidos, para retirar medicamentos, ropa y alimento de sus mascotas.

La Oficina de Seguridad de los Bomberos, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo iniciaron investigaciones. El Urbana es un edificio de 26 pisos y en mayo recibió permiso de ocupación.

Al lugar llegó el fiscal auxiliar Julio Villarreal, quien afirmó que se ha levantado una investigación de oficio cuyo objetivo es examinar lo que provocó la explosión y luego deslindar responsabilidades.

Los bomberos realizaban ayer pruebas de hermeticidad en el sistema de gas de los otros edificios para determinar si pueden ser ocupados en las próximas horas.

El Urbana sufrió fracturas en sus losas y va a requerir trabajos de apuntalamiento. La estructura está altamente amenazada en losas y paredes, reveló uno de los camisas rojas.

El Cuerpo de Bomberos dijo que no recibió reportes previos de atención por escape de gas o cualquier otra sustancia del PH Urbana, sostuvo el mayor Ángel Delgado

Aclaró que hace unas semanas se registró una situación en esa área, pero en el edificio ubicado al frente del PH Urbana, sin embargo, indicó que se realizará una verificación a la bitácora del edificio para determinar si hubo alguna situación o se realizaron trabajos anteriormente.

Delgado explicó que preliminarmente se ha determinado que la explosión en el PH Urbana pudo haber sido causada por fuga o escape de gas, pero esto será determinado por el grupo de expertos de gases y materiales peligrosos.“El edificio puede tener su prueba de hermeticidad que es lo que se va a revisar en la bitácora del edificio, habría que ver si se estaba realizando algún tipo de trabajo que no fue anunciado por los vecinos”, manifestó Delgado.

El coronel Abdiel Solís Pérez, director del Cuerpo de Bomberos, afirmó que no es cierto que se le otorgue permisos de ocupación a edificios que no cumplan con las normas de seguridad.

“Es cierto que el edificio es nuevo y tenía permiso de ocupación. Hay piezas que se pueden dañar, no quiere decir que le dimos un permiso de ocupación a un edificio que no contaba con la seguridad adecuada. Cuando se otorga un permiso de ocupación es porque cumple con todas las normas que exige la NFPA (National Fire Protection Association de Estados Unidos)”, señaló Solís.

