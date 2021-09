“Effatá: ¡Ábrete!”

El ruido nos está ensordeciendo, enmudeciendo y encerrando. Al contrario de lo que pensamos, no viene de fuera; comienza dentro de nosotros. Le estamos dando paso expedito y exteriorizando.

En muchas ocasiones, permitimos que en nuestra alma, mente y corazón se genere un conjunto de escándalos. El ruido de nuestros excesos, pasiones, prejuicios y concepciones nos abruman tanto, que nuestro cuerpo no es capaz de contener semejante energía negativa.

Narra Marcos que Jesús seguía su peregrinaje por el extranjero [en Decápolis]: “Le presentan un sordo que, además, habla con dificultad, y le ruegan imponga la mano sobre él” (Mc 7, 32). No era judío, no era del “pueblo escogido” y es muy probable que tampoco era de la sinagoga, menos del templo. Es decir, tengo que olvidar mis prejuicios de querer limitar la salvación de Cristo. La salvación es para todo el género humano, no solo para el grupito al cual pertenezco.

Jesús no lo discriminó, tampoco lo trató como materia de descarte, así trataban [o tratamos] a los enfermos, pecadores y a todo aquel considerado inútil. “Él, apartándole de la gente, a solas, le metió sus dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua” (Mc 7, 33).

Jesús quiere un encuentro personal con nosotros, un retiro hacia nuestro interior, para luego volvernos a colocar en la sociedad, pero sanados y con dignidad de hijos del Padre. Él no siente asco de tocar nuestras miserias. Los gestos hechos por Jesús con el sordomudo son símbolos exteriores que representan el cambio interior al que todos estamos llamados.

“Y, levantando los ojos al cielo, dio un gemido, y le dijo: «Effatá», que quiere decir: «¡Ábrete!». Se abrieron sus oídos y, al instante, se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente” (Mc 7, 34-35). ¿A qué le estoy abriendo mis oídos, a qué los estoy cerrando? ¿A qué estoy atando mi lengua, a qué la estoy soltando?

“Y se maravillaban sobremanera” (Mc 7, 37). Nos maravillamos; ¿qué pasa cuando Cristo no hace esos milagros? ¿Juzgamos la enfermedad o “discapacidad” como “evidencia” de que Cristo no está con esa persona? ¿Quién soy yo para determinar con quien está Cristo y con quién no?

En Jesús se cumple la profecía de Isaías: “… las orejas de los sordos se destaparán… la lengua del mudo gritará de júbilo” (Is 35, 5-6). Más que una realidad corporal, debemos asumirlo como una realidad interior. Pues, hay muchos a los que llamamos “discapacitados” que escuchan y dicen más que nosotros, desde el interior de sus vidas. ¡Son los pobres de espíritu, los predilectos de Jesús! “Effatá: ¡Ábrete!”