El ajedrez y el increíble poder de la voluntad

Cuando pensamos en la voluntad, se nos viene a la mente esa fuerza intrínseca e invisible que nos impulsa a cumplir nuestras metas y objetivos. La voluntad suele venir acompañada de la motivación, pero...¿Cuáles la diferencia entre ambas y qué relación tienen con el ajedrez? Déjame explicarte cuan importante son para la vida extraer estás enseñanzas.

Los grande maestros del ajedrez no siempre fueron vencedores, incluso los más talentosos, para ganar, hay que perder, porque como decía Capablanca: se aprende más de una derrota que de 100 victorias. Muchos ajedrecistas de niños empiezan entusiasmados y motivados, pero cuando se adentran en el cruel mundo de la competencia la mayoría abandona, ¿Falta de motivación? No, la motivación siempre la tuvieron, entonces a qué se debe tal fenómeno. A qué la mayoría de los competidores carece de fuerza de voluntad, esa fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica. Y es ahí, específicamente ahí donde radica la diferencia entre un jugador fuerte y uno que no lo es.

Los entrenadores de ajedrez, los buenos, suelen enseñar a sus pupilos la importancia de la actitud a la hora de jugar, la importancia de competir, de no rendirse, de aguantar pero sobre todo de tener fuerza de voluntad. Cuando el ajedrecista pierde una partida es importante que reconozca que perdió y que la culpa es suya, que le dé los méritos a su rival; si este ejercicio es completado él entenderá que necesita mejorar, y le será más fácil ponerse la meta de mejorar. La voluntad de hacer algo no significa que cómo dicen muchos "puedes lograrlo" significa que tienes la suficiente fuerza de volverlo a intentarlo aún cuando has fracasado, obviamente hay que ganar más de lo que se pierde para ser bueno, pero el secreto está en intentarlo una vez más; y el resultado llegará sólo.

¿Y qué pasa si fracasas? No te preocupes, no pasa nada, sigue intentando y aunque pierdas la motivación jamás dejes morir la voluntad. Los grandes maestros del ajedrez son los jugadores que más partidas han ganado, pero también los que más partidas han perdido, y por ende los que más partidas han jugado. El ajedrez como las matemáticas nos enseñan a intentarlo siempre una vez más...

