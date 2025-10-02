El Canal de Panamá modifica el Sistema de Reservaciones de Tránsito

El Canal de Panamá anunció mejoras en su sistema de reservaciones de tránsito con el objetivo de ofrecer un servicio más ágil y accesible para todos los clientes.

De acuerdo con el Canal de Panamá, esta medida se da en respuesta a la retroalimentación recibida y reafirmando el compromiso con la mejora continua. Además, informó que el horario de atención de la Oficina de Reservaciones de Tránsito será ampliado a partir del 5 de octubre de 2025.

Con esta medida, la oficina operará de 07:00 a 22:00 horas (hora local), lo que permitirá a todos los clientes, en especial aquellos ubicados en zonas horarias distantes, realizar sus gestiones sin necesidad de esperar hasta el siguiente día hábil.

Durante este horario extendido, podrán realizarse todas las transacciones, incluyendo subastas.

“Adicionalmente, a partir de la fecha de reservación del 7 de octubre de 2025, el Periodo de Reservación 3 cerrará a las 15:00 horas (hora local) todos los días, tanto de semana como de fin de semana. Este ajuste aplicará por igual a las tres categorías de buques: Neopanamax, Supers y Regular”, añade el comunicado.