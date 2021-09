¡El "error" costoso del Banco General!

El Banco General alegó que el vaciado de fondos a 11 mil cuentahabientes fue un "error". El hecho se registró el viernes y sábado y los afectados eran personas que a la vez mantienen morosidad con ese establecimiento a causa de la pandemia.

La situación generó una molestia superlativa de los clientes que protestaron frente a la sucursal del Banco General de la Transístmica y la llamada de atención de la Superintendencia Bancaria.

Tras el bombardeo en redes sociales y la protesta presencial, el Banco General revirtió la medida y aseguró que desde la medianoche del sábado los fondos estaban a disposición de los clientes en los cajeros automáticos.

El economista Felipe Argote dijo que no le importa lo que digan los abogados sobre la letra pequeña cuando recibes un préstamo del banco, sacarte la plata de tu cuenta el dinero que tenías para pagar la comida de tu familia, es una barbaridad permitida por un gobierno neoliberal.

Las redes sociales tienen poder. Sería bueno saber el efecto negativo tanto en depositantes como en prestigio, tras lo sucedido en el Banco General, destacó Argote.

Pero Argote también cuestionó que no se puedes pretender ser el adalid de la lucha contra la corrupción del gobierno, pero cuando una entidad bancaria comete un abuso contra la población, en especial la clase media, te pones a mirar la lluvia como si nada pasara.

El también economista Ernesto Bazán resaltó que si la banca pretende gestionar sus riesgos con las mismas políticas y procedimientos que empleaban antes de la pandemia, tropezarán fuerte.

Bazán destacó que en el negocio bancario, la confianza es lo más importante. La banca no puede gestionar riesgos post pandemia con políticas y procedimientos pre pandemia... no me refiero al “error operativo” (que cualquiera de nosotros puede cometer), sino a la forma de la respuesta.

Para el abogado Miguel Antonio Bernal, el Banco General prendió una mecha, que no es de carnaval, que será difícil de apagar.

La diputada Zulay Rodríguez anticipó que hoy buscará reformular el proyecto 420 para reforzar la protección hacia los cuentahabientes.