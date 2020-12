"El Fakir" está en huelga de hambre

Germán Eliécer Chanis Aguilar, alias el "Fakir", quien fue extraditado a Panamá desde México en el 2018, lleva 4 días de huelga de hambre en el Sector C de la Mega Joya, donde se mantiene recluído.

Así lo informó su abogado Roiz Navarro quien asegura que su cliente le informó que miembros de la Policía Nacional le obstaculizan que ingiera sus alimentos, así como también obstaculizan injustificadamente en ingreso de medicamentos y alimentos que les llevan sus familiares al penal.

Publicidad

Eliécer Chanis Aguilar, alias el "Fakir", padece de Gastropatía Crónica, le comunicó su situación al abogado Navarro para que lo diera a conocer "me llevaron a la clínica, tengo la presión alta, pero como está en huelga no puede tomar medicamentos... no se explica porque no han cumplido con la dieta

Navarro advirtió interpondrá las acciones legales correspondientes contra el director del Sistema Penitenciario y todo aquel funcionario que tenga que ver con la situación por la que atraviesa su defendido.

Agregó que su representado requiere de un traslado urgente a un nosocomio para ser intervenido y que dicha petición ha sido ignorada.

Germán Eliécer Chanis Aguilar, alias "El Fakir", es un sujeto que en el 2000 fue condenado a 77 meses de robo, fue extraditado desde México hasta Panamá en el 2018, ya que tenía una alerta roja por Interpol por homicidio.

"El Fakir" es considerado por las autoridades panameñas como integrante del Frente 57.

Su proceso se encuentra actualmente paralizado en la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada, según lo informó el abogado Roiz Navarro.