El "Gran Business" del hermano de la Fiscal Moore

William Moore, hermano de la fiscal Zuleyka Moore y abogado de la exprocuradora Kenia Porcell, es el cerebro de los acuerdos de colaboración de varios empresarios que ahora se contradicen y buscan afectar -en un caso político- a Ricardo Martinelli con una transacción lícita para comprar a Grupo Epasa.

El defensor Luis Eduardo Camacho González -durante la audiencia preliminar del caso New Business- le advirtió a la juez Baloisa Marquínez, que el Ministerio Público (MP) armó una gran fábula omitiendo detalles importantes y creando una historia sobre la base de bochinches, sobre la base de personas que se contradicen, sobre la base de personas que pasaron de ser imputados y señalados, a ser sacados del expediente.

Camacho le insistió a Baloisa Marquínez que debe ampararse en el logo del propio Órgano Judicial y no puede juzgar una causa en base a bochinches, contradicciones, sino que deben existir los medios probatorios y actuar con carácter de imparcialidad.

"Este caso es político y nace en un periodo de incidencias de la Asamblea Nacional por parte del diputado Panameñista Jorge Iván Arrocha y buscaban afectar a los únicos medios adversos al entonces mandatario Juan Carlos Varela... allí arranca todo el entramado", sostuvo.

El defensor dijo que a Martinelli la Fiscalía le imputa blanqueo de capitales, pero hay algo que no cuadra en esta historia: porque el exmandatario hizo aportes $11.4 millones y $5 millones y nunca lo escondió. Esos fondos no eran ilícitos, esos fondos provenían de su pecunio y actividades particulares y documentadas en la declaración de bienes al momento de ingresar a la Presidencia.

En ese expediente consta que ese dinero salió de sus cuentas personales y actividades comerciales y que estaban plenamente declarados en sus bienes, repitió Camacho. Explicó que no hubo nada ilícito, sino una reunión entre comerciantes para aportar fondos para la adquisición de un medio.

Recordó que durante el periodo del expresidente Varela se creó ley de colaboración eficaz que se usó para extorsionar, coaccionar a testigos y ésta no es la excepción. “Yo le voy a demostrar con el expediente, cómo estos supuestos protegidos y colaboradores se contradicen”, afirmó.

El MP tiene años diciendo que la primera declaración de la persona es la válida, porque es la que se emite de forma espontánea, pero en esta caso esas primeras declaraciones no sirven, sino que posterior a estos, esas personas salen del expediente y varían su testimonio sin ninguna consecuencia, dijo Camacho.

Alegó que todo tiene una explicación: quien intervino en los acuerdos fue William Moore, hermano de la fiscal Zuleyka Moore, enemiga de Martinelli.

"Usted cree que es casual que este señor aparece de la nada y queda siendo abogado y luego de eso, esas personas suscriben acuerdos de colaboración. En esto no hay casualidades. Hay cosas claras que van quedando en evidencia y que demuestran la falta de objetividad y seriedad del MP, que se presta para perseguir penalmente a una persona por situaciones políticas", añadió.

"El hilo conductor de todo es William Moore", reiteró el defensor.

El abogado Eduardo Pinnock había denunciado antes a William Moore, por liderar una supuesta red en el MP, que habría facilitado a empresarios liberarse del caso New Business.

Pero además, Camacho se quejó que la primera audiencia sobre otros investigados en el caso New Business no fue televisada, pero esta en especial, porque se trata de Martinelli, sí es televisada. Para nosotros está bien, porque vamos a demostrar la licitud de los fondos, pero la gran pregunta que se deben hacer todos los que estamos en esta audiencia, es porqué la anterior no se televisó. Cuando se dan situaciones como esta se violenta el principio de igualdad de las partes, porque no están siendo tratados de la misma manera, agregó.

Este es el primer caso de blanqueo donde la persona que quieren llevarla a juicio por poner sus recursos, su nombre, haber dado la cara. Ese es el nuevo modelo de blanqueo que acabamos de aprender, dijo sorprendido el defensor de "El Loco".

Detalló que hay evidencias de que los fondos de Martinelli salieron del Global Bank, aportó de sus cuentas bancarias, no utilizó tercera personas, y además pagó al Banco General $11.4 millones por las acciones de la Familia Arias que le tenían custodiadas y había que cancelar esa suma para que entregaran las acciones y concretar la venta de Epasa.

También resaltó de las declaraciones de Moisés Levy y Henri Mizrachi, quienes explicaron cómo se concretó la compra del medio y que Mizrachi se ocupó de reunir fondos para compra y su utilizó una sola cuenta para reunir el dinero y hacer un solo pago. Levy lo comunicó al Global Bank mediante una nota... no fue nada oculto.

El abogado repitió que eso de que Martinelli asignó contratos y adendas para lograr fondos para la transacción es falso e irresponsable. Nicolas Corcione explicó que se le invitó a participar en la compra de acciones de Epasa y hace inversión legítima de $1 millón, pero luego se retira y se le devuelve su aporte en tres cheques.

Camacho destruyó también la "fábula" de la Fiscalía de que se pidió porcentaje a Transcaribe Trading del contrato de la autopista a La Chorrera, cuando ese contrato se dio antes de la compra y el Tribunal de Cuentas ordenó el archivo de la causa, porque no hubo el sobrecosto que se aducía.

De Financial Pacific, el MP alega que se dieron $2millones cuando fue Aron Mizrachi quien vendió acciones en Petaquilla y trasladó un aporte a New Business no tiene origen ilícito.

El defensor advirtió los cambios de declaraciones por parte de los hermanos Betesh y de otros, destacando que uno de los derechos del imputado es mentir y mienten y se ganan el premio gordo, porque salen del caso, recuperan su vida, están tranquilos, porque estar en la demoledora del sistema no es fácil, no lo aguanta cualquiera y lo doblegaron...cambiaron sus declaraciones y ahora son los testigos estrellas del MP.

Camacho reveló además que la Fiscalía señala que Martinelli tiene el 60% de acciones de Epasa, pero al día de hoy el expresidente no tiene acciones, no le han entregado acciones. A diferencia de los colaboradores que entregaron acciones de una sociedad que se llama Ibiza de la que posteriormente hablaremos.

En su alegato, Camacho pidió un sobreseimiento definitivo pues no hubo delito, sino una transacción privada comercial que se ha transformado en persecusión política.

La jueza se acogió al término que establece la ley para calificar el mérito legal del sumario.

Por su parte, el fiscal Emeldo Márquez alegó que presentó los elementos probatorios que sustentan la vista fiscal (...), y pidieron llamamiento a juicio.

