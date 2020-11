"El Loco": "Pillín trata de evitar que sea Presidente otra vez

El presidente del Tribunal Superior de Apelaciones de Panamá, Diego Fernández, en su salvamento de voto, aseguró que el Ministerio Público nunca demostró por qué Ismael Pittí Branda, no debía ser considerado como un “testigo sospechoso” en el juicio de los supuestos pinchazos contra el exmandatario de Panamá, Ricardo Martinelli.

Para Martinelli es obvio que solo un día después de que se certificó que Realizando Metas se constituía en un nuevo partido político, ahora quieren juzgarme por algo que ya fui declarado no culpable. El colectivo "RM" registraba ayer casi 56 mil adherentes.

"El pueblo panameño no es tonto. Pillín está detrás de todo para inhabilitarme y no corra más”, dijo Martinelli, en referencia a un personaje del gobierno que tiene aspiraciones para el 2024 y ahora busca anularlo...pero no lo lograrán.

En tanto para el magistrado Fernández, el Ministerio Público en su solicitud de anulación solo se limitó a señalar que se debía de considerar otros elementos periféricos dentro del testimonio de Ismael Pittí, sin embargo, no explicó por qué el Tribunal de Juicio no debió tener recelo en el testimonio del testigo.

Agregó que la Fiscalía, a su juicio, no presentó ningún argumento contundente para que se le diera credibilidad a Pittí como “Testigo Protegido”, el cual luego de sus declaraciones fue enviado a Washington, como parte de la Misión permanente de Panamá ante la OEA.

Desde el 8 de agosto de 2014,el cabo Ismael Pitti, también conocido como "Bradpty57", pasó de ganar $800 a salario de $7,000 al mes más gastos de representación como Agregado Policial ante el Consejo de Delegados de la Junta Interamericana de Defensa de la OEA, una posición que solo es asignada a comisionado. el rango de sargento.

De acuerdo con Fernández, el Tribunal de Juicio fue claro en advertir cómo el 28 de julio del año 2014, Pittí fue interrogado por el comisionado Jacinto Gómez y luego en horas de la tarde por el mandatario Juan Carlos Varela, con relación a unas supuestas interceptaciones telefónicas en el Consejo de Seguridad.

Días después de estas declaraciones y luego de ser incitado a que presentara la denuncia, fue enviado a los Estados Unidos.

Añadió que, igualmente, los tres jueces del juicio oral valoraron de buena manera el hecho de que en las tres declaraciones que Pittí dio en la Fiscalía Auxiliar, nunca mencionó a Ricardo Martinelli como una de las personas que tenía que ver con los supuestos pinchazos.

“Con base a lo anterior, consideró que el Tribunal de Juicio valoró en debida forma el testimonio de Pittí. Agregó que es preciso dejar claro que el recurrente no señala por qué se le debió dar credibilidad y por qué no debe ser considerado como un testigo sospechoso”, sentenció.

De acuerdo con Fernández, el recurrente hizo referencia a unos 20 testigos que fueron víctimas de las supuestas interceptaciones, que estaban en poder de Ismael Pittí, sin embargo, no logró establecer cuál de ellos señala directamente a Ricardo Martinelli como la persona que ordenó las presuntas diligencias.

Frente a la decisión tomada de llamar a nuevo juicio a Martinelli, el jurista Sidney Sittón señaló que “si la preservación, procesamiento y análisis de la prueba no se hace conforme a estándares definidos en leyes y guías prácticas, se puede hacer 666 juicios, el resultado es el mismo: ¡CONTAMINACIÓN!

Después del robo descarado hemos fundado un nuevo partido Realizando Metas RM @somosrmpa. No te confundas con el pasado y miremos al futuro que les prometo será promisorio para todo el país sin odios ni miramientos al pasado pero buscando un mejor futuro para todos.