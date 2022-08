¡El más malo del barrio, regresa a predicar!

José María Infanzón Castro, "Media Luna", el hombre que asaltaba bancos a finales de los 80 y parte de los 90 y se batía a tiros con la Policía, se transformó en evangelista y volvió a Cabo Verde, donde confesó que en sus años mozos era el "más malo del barrio".

Infanzón, de 53 años, quien logró escaparse de un búnker prisión en isla Naos, que se robó un blindado lleno de billetes, que presenta casi 40 heridas de bala en su cuerpo, dijo que llegaba a Cabo Verde, no para echarle una historieta de indios y vaqueros, sino a traer la palabras de salvación y vida eterna.

Estoy aquí, no porque era el más valiente, astuto o escurridizo, sino por la misericordia de Dios, exclamó el hombre tocado por Dios.

Vestido de saco negro, "Media Luna" lanzó su predica en una mega campaña evangelistica organizada por el templo cristiano Fuente de Salvación A.D. Panamá.

Mi intención no es contarle cuánto mal hice, sino hablar del amor de Dios para con nosotros, dijo Infanzón Castro, revelando que de niño creció con odio y resentimiento, porque era el más chico del barrio y los más grande lo irrespetaban.

Cuando mi papá me mandaba a la tienda de Quevedo, tenía que pelear en cada esquina, con tanta maldad, decidí ser el más malo de Cabo Verde y los enfrenté uno por uno. Cuando caminaba por el barrio, la gente se apartaba y no se atrevían ni a mirarme a la cara, exclamó José María.

Pero hoy en el nombre de Jesús quiero pedir perdón a los que les cause mal, angustia y dolor...¡un fuerte aplauso a Dios, alábenlo, porque él merece toda la gloria... es el que cambia y transforma, expresó el otrora delincuente capitalino.

Previo a su prédica hubo una animación musical con una chica que puso a mover a los aleluyas e incluso el propio "Media Luna" aplaudía y movía su cuerpo al ritmo de los cantos.

Infanzón Castro recordó que nació en Cabo Verde y vivió en las casas de madera, luego en barracas y por último en la Multi 2 apartamento 11 B.

Tras la prédica los asistentes formaron un bailoteo al ritmo de las alabanzas del grupo evangelico.

El cambio de "Media Luna" arrancó un 1 de agosto de 2002, cuando el reverendo Manuel Ruiz "Sopla Dios", le regaló una biblia y 18 años después la desempolvó y se transformó.

