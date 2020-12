El ‘mea culpa’ de Paniza

El expresidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la USMA (Aedusma) y miembro de Movin, José Luis Paniza hizo ayer un mea culpa en el escándalo del fraude en las elecciones para seleccionar a la nueva dirigencia de los alumnos de la universidad católica.

Paniza, de 23 años, expresó su "más profundo arrepentimiento por lo ocurrido. Reconozco que me equivoqué en mi actuar y me arrepiento profundamente de ello" y me estaré sometiendo el proceso disciplinario que corresponde en la Universidad Santa María.

El estudiante de Derecho expresó que su motivación principal es aceptar que actuó de manera equivocada, contraria a los principios que ha predicado y ahora le toca tomar las lecciones que le deja esta caída para enmendar faltas, levantarse y seguir adelante.

"Mi deber es asumir las consecuencias de mis acciones , ya estoy asumiendo las primeras y es lo que pretendo seguir haciendo hasta el final. Afrontaré las consecuencias de mis actos con la misma firmeza con la que se le ha exigido a otros en el pasado", sostuvo el expresidente de los estudiantes de la USMA.

En las elecciones del 24 de noviembre las propias autoridades de la USMA han reconocido que hubo suplantación de identidades y luego de señalar como responsables a los integrantes de la nómina ACTUA concedieron el triunfo a sus contrarios de INNOVA.

José Luis Paniza, un fanático del "Capitán América" y lector del "Arte de la Seducción", reconoce que ha sido "sin lugar a dudas, la semana más difícil de (su) vida y alegó que si este incidente ha de tener alguna utilidad, será enseñarle el costo de actuar sin ser consecuente con los principios.

El fraude fue detectado a través de una plataforma tecnológica que se utilizó para desarrollar vía electrónica las elecciones de Aedusma. Hubo suplantación de identidades a través del robo de contraseña de los correos de los votantes, según revelan las denuncias y los propios reportes de la USMA.