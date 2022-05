El misterio de la hija recién nacida de una mujer desaparecida

Un juz de garntías imputó cargos a José Alberto Atencio, de 48 años, por los cargos de privación de libertad y robo agravado, tras su presunta vinculación con la desaparición de Anabel Valdivia, de 28 años, registrada en la provincia de Chiriquí el 8 de agosto de 2021.

LEE TAMBIÉN: TODAS NUESTRAS NOTICIAS AQUÍ

Publicidad

Atencio se mantiene igualmente imputado y detenido por los delitos de privación de libertad y robo agravado, en perjuicio de Viviana Gallardo, de 17 años de edad, reportada como desaparecida el 9 noviembre del 2021, en el distrito de David.

Hoy se conoció que la joven dio a luz para la fecha del 7 de mayo del año pasado. La recién nacida debió quedarse en el hospital recibiendo atención médica, sin embargo la joven nunca volvió por la pequeña.

Familiares de la desaparecida se practicaron pruebas de ADN para cotejarlas con la menor resultando positivo como hija de la joven.

La pequeña en aquel momento fue puesta a órdenes de Secretarias Nacional de Niñez Adolescencia y Familia (Senniaf) en Chiriquí.

Se desconoce quién es el padre de la pequeña y si guarda relación con el ahora imputado.

Los familiares de Anabel Valdivia hasta ahora desconocen por qué la joven no fue a buscar a la bebé al hospital José Domingo de Obaldía en David, pero están seguros que ella no abandonaría a su hija y que no se descarta que pudo incluso haberlo hecho bajo amenaza.

Según indicaron los familiares se les informó que la bebé al nacer tuvo complicaciones de salud por lo que tuvo que quedarse hospitalizada para recibir tratamiento médico, de allí se desconoce que fue lo que pasó.

Luego de enterarse de la situación, hicieron los trámites legales correspondientes y la custodia de la pequeña está a cargo del hermano de Anabel, el joven Isaac Valdivia.

Familiares esperan encontrar a la joven con vida y conocer realmente qué fue lo que pasó.

Esta investigación surge luego que el 9 de agosto de 2021, la víctima desapareciera después de salir desde su casa ubicada en El Cabrero, distrito de David, a encontrarse con una persona que le ofrecía el contacto para un trabajo.

Las investigaciones realizadas hasta este momento han permitido la ubicación del celular de la víctim, el cual había sido vendido a otra persona por el imputado.

Para el 20 de mayo está programada una tercera audiencia de imputación para este hombre de 48 años, por privación de libertad y robo agravado en perjuicio de Astrid Tugrí, quien desapareció el 11 de octubre de 2021, cuando salió de Tolé en dirección a David.



Familiares de la joven aseguran que hace poco conocieron que la desaparecida había dejado una niña en el hospital José Domingo de Obaldia, en David Chiriquí.

#SucesosCri Ordenan la detención provisional de un hombre por su presunta vinculación en la desaparición de una mujer, en Chiriquí. Le fueron imputados cargos por robo y privación de libertad, informó el Fiscal Hernán De Jesús Mora. @PGN_PANAMA pic.twitter.com/8Id3r9zG09 — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) May 12, 2022

Contenido Premium: 0