El peligro de cirugías estéticas "Todo Incluido" en Colombia

Las dos mujeres de 25 y 29 años que fallecieron luego de hacerse una operación estética en una clínica colombiana que se promueve como "Todo incluído" en redes sociales, no son las únicas panameñas que han sufrido luego de operarse en este cuestionado establecimiento.

Ana Carolina Cisneros falleció la madrugada del 25 de febrero en el hospital Irma Tzanetatos y Arleen Steffany Pérez Cortez, un día antes en un residencial en Vista Hermosa. Ambas se operaron en una clínica en Cali.

La joven cantante Doris Música, quien se ha creado ya un público en el mercado latino, relató a las cámaras de Telemetro que primero habló vía chat con los responsables de la clínica, quienes le ofrecieron una cirugía de aumento de glúteos sin ningún costo, y solo a cambio de que les hiciera publicidad en sus cuentas de redes sociales.

Doris contó que en la primera semana después de la operación en Colombia, comenzó a sentir molestias y dolor en el glúteo y parte de los muslos.

"Empecé a cojear, me dolía y cada día el dolor era más frecuente", explica. Afirma que fue a un centro médico en ese país, pero no fue atendida.

"Antes de venirme a Panamá, le dije a la enfermera que yo no puedo irme con este dolor. La enfermera me dijo que me iba a poner una inyección que me iba a quitar el dolor".

Solo unos días le duró el efecto de la inyección. Quince días después de la operación, ya en Panamá, el dolor volvió, y peor. Además, sus glúteos y piernas se estaban hinchando, y estaba sufriendo fiebre alta.

Tuvo que ir de urgencias a un hospital en Panamá, donde primero trataron de descartar que fuera una trombosis.

Pero el médico descubrió que realmente tenía varias infecciones en las zonas donde la habían operado. "Me extrajeron un litro de pus del cuerpo", confesó.

"Estuve hospitalizada con dos antibióticos fuertes por día. "El doctor me dijo que si yo esperaba una semana más sin ir al médico, quedaba como un vegetal o muerta".

Doris afirma que está muy molesta con la clínica colombiana, porque cuando los llamaba sobre su condición, estaban más preocupados por cómo había quedado su cuerpo, que por el problema de salud que habían causado.

"Todas esas personas que se quieran hacer una intervención quirúrgica, investiguen al doctor, si es idóneo. Tienen que estar seguros de a quién le van a entregar su cuerpo", aconseja.

