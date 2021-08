El Secretario General del Partido Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho Castro en nombre del colectivo exigió al procurador General de la Nación. Javier Caraballo, "sacar a fiscales corruptos del Ministerio Público."

La solicitud de Camacho se dio en medio de una protesta frente a la Procuraduría en la que participaron las bases del colectivo político para exigir también a los magistrados que hagan imperar el derecho y no la persecución en Panamá.

"Estamos aquí para decirle no a la manipulación política, no a las fiscales corruptos, no a (Magistrada) María Eugenia López, no a Gaby Carrizo (Vicepresidente), no a Nito Cortizo y sus ministros que tienen a este país en las ruinas".

De igual forma, Camacho aseguró que la protesta pacífica fue organizada para brindar apoyo al presidente Ricardo Martinelli Berrocal y para mostrarle al Gobierno que el pueblo está cabreado y no quiere más cuento sino solución.

El pueblo quiere buena calidad de vida. La pelota ahora está en las manos del Procurador, a que ya le denunciamos con pruebas la corrupción de los fiscales del Ministerio Público hacen desde el 2015.

Si él (Caraballo) no saca a los fiscales corrupto, se convierte en cómplice de la corrupción.

