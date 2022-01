Elección Ngobe Buglé, ya sin obstáculos

Con la participación de 16 candidatos para Cacique General, 28 candidatos a Cacique Regional y 74 candidatos a Caciques Locales, la Comisión de Elecciones de la Comarca Ngobe Buglé informó que se han cumplido con todos los procesos requeridos para celebrar las elecciones de autoridades tradicionales el próximo domingo, 13 de febrero de 2022, de acuerdo al Decreto 26, 28 y 30 que reglamenta las Elecciones a traves del Tribunal Electoral, como garante de la pureza de este importante sufragio, para elegir las nuevas autoridades, conforme Ley 10 del 7 de marzo de 1997 y el codigo electoral.

César Bernal, vicepresidente de la Comisión de Elecciones, se refirió a la demanda que presentó ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, un grupo de opositores pidiendo la nulidad del Decreto 256 que se utiliza como instrumento legal para este proceso electoral.

Publicidad

"Esa demanda no detiene, no inhabilita, no invalida, no cancela y no afecta para nada el proceso electoral para el 13 de febrero, toda vez que la demanda está en manos de la Corte y el magistrado ponente, decidirá si admite dicha demanda o no; no obstante, las elecciones se llevarán a cabo conforme lo programado en el calendario de elecciones, culminando el 13 de febrero con las votaciones y entrega de credenciales a los ganadores", señaló Bernal.