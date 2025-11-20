Embajador de Israel promueve alianza y cooperación en Colón

El embajador de Israel en Panamá, Mattanya Cohen, junto a la jefa de Misión Adjunta de Israel en Panamá, Anya Yonatan Leus, se reunió la mañana del jueves con periodistas y comunicadores sociales de la provincia de Colón para discutir posibles áreas de cooperación entre Israel y Panamá. El encuentro tuvo como objetivo explorar oportunidades para el desarrollo de programas conjuntos en diversas áreas, como tecnología, agricultura y educación.

Durante la reunión, Cohen destacó la importancia de fortalecer los lazos entre ambos países y expresó su interés en colaborar estrechamente con los medios de comunicación colonenses para fomentar una mayor cooperación y entendimiento mutuo.

Los comunicadores colonenses, por su parte, mostraron gran interés en el proceso agrícola de Israel, especialmente en sus innovadoras estrategias en producción agrícola y desalinización de agua. Además, abordaron el contexto actual de la región, particularmente después de un mes de la pacificación de la Franja de Gaza, buscando comprender los efectos de la situación en la región y sus implicaciones para la cooperación internacional.

Otro de los temas tratados fue la cooperación en educación y cultura, así como las oportunidades de inversión y comercio. También se discutió el potencial para desarrollar proyectos conjuntos en áreas como la tecnología y la innovación, destacando las posibles ventajas para la provincia de Colón y su crecimiento económico.

"Estamos comprometidos con el desarrollo de la provincia de Colón y dispuestos a trabajar con los medios de comunicación para promover una cooperación constructiva", expresó el embajador Mattanya Cohen.

En representación de los periodistas de Colón, Enrique Watts, presidente del Círculo de Periodistas de Colón, agradeció la atención brindada por el embajador y su equipo, subrayando el interés de los comunicadores locales en mantener un diálogo abierto con la diplomacia israelí para seguir promoviendo el entendimiento y las oportunidades mutuas.

Este encuentro marca un paso significativo en la consolidación de la cooperación entre Israel y Panamá, particularmente en la provincia de Colón, una región con un gran potencial de desarrollo en diversas áreas.

