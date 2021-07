¿Embargó el chivo expiatorio para los problemas en Cuba?

A la luz de las recientes protestas anticomunistas y los disturbios civiles, #Cuba ha sido degradada a "Socialismo no real" y reclasificada, junto con la URSS y otros países fallidos, destaca un escrito del profesor Art Carden, para el Instituto Americano de Investigación Económica, del Instituto Americano de Investigación Económica.

La Revolución, al parecer, se está moviendo hacia la última etapa de lo que podríamos llamar el ciclo de Niemietz. (Libro deKristian Niemietz Socialism: The Failed Idea That Never Dies)

La primera etapa es la etapa de "luna de miel" en la que las cosas parecen ir bien. Al contrario de lo que podrían pensar los detractores neoliberales, los éxitos a corto plazo parecen demostrar que el socialismo es viable.

En la segunda etapa, que Niemietz llama la etapa de "Excusas". Los crecientes fracasos socialistas se explican como el producto de una serie de eventos desafortunados (y totalmente coincidentes), como el clima en la Unión Soviética y Zimbabwe. En el caso de Cuba, nos dicen –como venimos escuchando desde hace seis décadas– que los problemas del país no se deben al socialismo. En realidad, se deben al embargo estadounidense. Si no fuera por el embargo, se nos dice, el régimen sería estable y la Cuba socialista prosperaría.

Creo que el embargo es una idea terrible que debe levantarse de inmediato, ya que ha dado a los comunistas cubanos un chivo expiatorio conveniente para los problemas de su país. Sin embargo, el embargo no es lo que causa los problemas de Cuba, y las personas que culpan al embargo pasan por alto el hecho de que Cuba comercia bastante con el resto del mundo; ¿de qué otra manera cree que los comerciantes canadienses y mexicanos obtienen los puros cubanos que venden a los turistas estadounidenses? No es porque un Rhett Butler cubano los esté pasando de contrabando más allá de un bloqueo. Es porque Cuba comercia libremente con el mundo entero.

La historia del "embargo" tampoco tiene mucho sentido a la luz de las afirmaciones marxistas sobre el imperialismo y el libre comercio. Por un lado, aprendemos que los países de la “periferia” son pobres porque comercian libremente con países ricos como #EEUU y dan la bienvenida a la inversión extranjera directa. Por otro lado, aprendemos que Cuba es pobre, porque no puede comerciar libremente con Estados Unidos. No estoy seguro de cómo funciona esto sin muchas suposiciones auxiliares. También ignora la evidente e inconveniente verdad de que el gobierno cubano restringe las importaciones y solo ha levantado estas restricciones para alimentos, medicinas y artículos de tocador “ temporalmente" en respuesta a las protestas.

En la última etapa del ciclo de Niemietz, los fracasos se vuelven demasiado obvios para ignorarlos o explicarlos, y el país es degradado al "socialismo no real". Los intelectuales occidentales adularon el experimento de Stalin con el socialismo, y sólo después de que se convirtió en un evidente fracaso supimos que “no era realmente socialismo; era el estalinismo, y si tan solo Trotsky hubiera estado a cargo en lugar de Stalin" .

Los defensores de Cuba han hecho gran parte de sus programas de alfabetización y atención médica, sin embargo, la investigación de 2018 de Gilbert Berdine, Vincent Geloso y Benjamin Powell muestra que, si bien los datos de salud cubanos no son exactamente noticias falsas, tampoco son exactamente precisos. Incluso si los datos son irreprochables, hay otra pregunta importante e incómoda: si Cuba es un paraíso para los trabajadores, ¿por qué tanta gente se esfuerza tanto por irse? Los patrones de migración cuentan la historia más clara.

Cuba podría proporcionar asilo a intelectuales y disidentes estadounidenses de alto perfil, pero la gente "vota" abrumadoramente contra el socialismo y el capitalismo cuando arriesgan su vida y sus extremidades para llegar de Cuba a Estados Unidos. Es posible que no puedan construir un caso a partir de los primeros principios que expliquen exactamente por qué prefieren el capitalismo al socialismo de una manera que satisfaría a muchos intelectuales, pero demuestran con sus acciones qué sistema les permite vivir como mejor les parezca.

Además, unos segundos con Google me sugieren que mudarse y conseguir trabajo en Cuba sería realmente muy difícil, y si este sitio web es correcto, “Un profesor universitario puede esperar ganar en la región de 1,500 pesos cubanos (alrededor de $ 68 mensuales) ”, entiendo por qué tantos intelectuales están perfectamente felices de ensalzar las virtudes del socialismo cubano desde cómodas oficinas y sillones en los Estados Unidos, en lugar de hacer fila para vivir el sueño colectivista.

En la otra acera, la Prensa Latina resalta que el académico ruso Dmitri Rozental dice que los problemas económicos, agravados por el aumento de la Covid-19 y el recrudecimiento del bloqueo estadounidense, sirvieron de justificación a las acciones "desestabilizadoras" ocurridas en Cuba hace dos domingos.

El director adjunto del Instituto Latinoamericano de la Academia de Ciencias de Rusia, explicó que lo sucedido en la isla está relacionado con los problemas que enfrenta la economía cubana.

Rozental llamó la atención sobre el impacto que significa para la nación antillana la disminución 'catastrófica' en el suministro de combustible de Venezuela y el cerco económico, comercial y financiero sostenido por Estados Unidos contra la nación antillana por más de 60 años.