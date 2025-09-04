Empresa ecuatoriana, interesada en exportar plátano panameño

La empresa CIMEXPORT está interesada en exportar el plátano panameño para Estados Unidos y Europa, informó ayer el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida).

El ministro del MIDA, Roberto Linares, junto con la ministra encargada del Ministerio del Comercio e Industrias (MICI), Astrid Ábrego, recibieron a la empresa ecuatoriana, que llegó al país para una visita técnica y comercial.

De acuerdo con la entidad, la gira de CIMEXPORT contempla, además de la reunión con los ministros, un encuentro con productores y asociaciones de plataneros de Bocas del Toro. Además de algunas visitas técnicas a las producciones y fincas de plátano en la provincia.

El Mida espera que la gira cierre con acuerdos comerciales con productores de plátano, y que el producto pueda ser exportado a los distintos mercados internacionales.