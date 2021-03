Empresarios cuestionan doble rasero del gobierno

Como una injusticia y desacierto calificó el presidente de la Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas (ARByD), Mario Luis González la celebración del Programa Panamá Solidario por altos funcionarios del Gobierno, donde violaron las normas de bioseguridad, bailaron al son de la música, mientras los bares y discotecas siguen esperando una fecha de reapertura.

“Eso demuestra que hay regulación y requisitos para unos y para otros no; tú no te puedes aglomerar, pero yo sí; tú tienes que guardar distanciamiento, pero yo no; tú no puedes bailar, ni hacer reuniones grupales, pero yo sí puedo”, expresó González.

Lamentó ver cómo se distorsionó un evento que tenía un objetivo donde era sencillo colocar música para amenizar, pero que después se transformó en algo que manda un mensaje que sencillamente no les importa, no les interesa y que ellos están viviendo una burbuja totalmente diferente a la que los demás estamos viviendo.

El presidente de ARByD, indicó que mientras eso sucede, ellos están a la espera de la respuesta de una propuesta que entregaron a las autoridades del Ministerio de Comercio en la que solicitaron una reapertura gradual de los bares y discotecas desde el mes de abril y levantar o reducir el horario de toque de queda para facturar más y recuperar el tiempo perdido.

“Estamos a la espera de que nos digan cuál ha sido el análisis de esos protocolos que presentamos el viernes de la semana pasada y del análisis que van a hacer con la propuesta de apertura gradual para el sector, entendiendo que hay que aprovechar el verano, porque nuestros protocolos abordan el tema de que hay que aprovechar los espacios abiertos, las calles, las aceras, hay que hacer una alianza con las diferentes municipalidades”, explicó.

Reveló que los restaurantes que forman parte de la Asociación han registrado una pérdida del 60% de los negocios. En cuanto a bares y discotecas que desde el inicio de la pandemia están cerrados, en la medida que se dé la apertura, se podrían saber quién puede subsistir.

En cuanto a pérdidas después de 13 meses de estar cerrados los restaurantes, bares y discotecas que pertenecen a la ARByD reveló que pudiera estar hablando de $500 millones divididos en alquileres, planillas y gastos fijos.

González señaló que la Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas generan 10 mil empleos directos, pero que en este instante se han activos alrededor de 40% empleos, y el 60% está totalmente parado.