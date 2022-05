¡En pocos meses hermanos Martinelli lograrán la libertad!

El juez Federal del Distrito de Brooklyn, Nueva York, Raymond Dearie, condenó a 36 meses de prisión a los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, un tercio de la pena que había solicitado la Fiscalía en el proceso por lavado de dinero en la trama Odebrecht.

Dearie fue coherente con una decisión anterior del caso del expresidente de la petroquímica brasileña Braskem (del conglomerado Odebrecht), Juan Carlos Grubisich, quien fue condenado a 20 meses de prisión, luego que la Fiscalía pidiera 60 meses. Para los hermanos Martinelli, el fiscal Breon Peace, planteaba entre 9 y 11 años.

El Tribunal también decidió reconocer los 23 meses que han pasado detenidos en Guatemala y Estados Unidos los hermanos Martinelli, por lo que les restaría 13 meses de la condena y es probable que se anticipe la libertad

Luego de la decisión tomada en New York, la oficina de comunicación del exmandatario Ricardo Martinelli, emitió una nota en donde señala que la defensa de Ricardo Alberto y Luis Enrique obtuvo, de acuerdo a las circunstancias, un resultado favorable, muy alejado de las excesivas pretensiones de los fiscales.

“Entiende el expresidente Martinelli, que obtener la sentencia más favorable, era el norte de la defensa de sus hijos”, se indica en un comunicado firmado por Luis Eduardo Camacho Castro, vocero del exgobernante panameño.

De acuerdo con la nota, Martinelli en conversaciones con sus hijos, les expresó que sus abogados tenían que hacer lo que fuera necesario con el fin de obtener una condena baja. “Toda persona que tenga hijos, entenderá, perfectamente, que por sus hijos un padre está dispuesto a llevar la carga que sea necesaria para su bienestar”, indica la misiva.

La nota agrega que el expresidente Martinelli y su familia desean que Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, puedan reencontrarse lo antes posible con su familia en suelo panameño.

Antes de que se diera la lectura de la sentencia, el expresidente indicó que nadie puede entender lo que pasa un padre cuando un hijo suyo enfrenta una situación difícil.

“Nadie ni siente o entiende el dolor de los padres cuando un hijo atraviesa por una situación difícil, sea cual fuere. La gran mayoría te alientan y te encomiendan a Dios, que es quien decide todo. Hoy es uno de esos días y su majestad divina nos pone a todos este reto de vida” reiteró el expresidente.

El juez Raymond J. Dearie también los sentenció a dos años de libertad supervisada tras su tiempo en prisión.

Los hermanos Martinelli, que pidieron perdón al pueblo panameño y se habían declarado culpables de conspiración para lavar dinero.

“Nos complace que el juez Dearie haya impuesto una sentencia que permitirá a nuestros clientes regresar pronto a casa con sus seres queridos”, dijo Sean Hecker, abogado de Ricardo Alberto Martinelli, en un comunicado enviado por correo electrónico después de la audiencia.

Carreira: referencias sobre expresidente en alegato no generan nada en EEUU

El abogado Francisco Carreira explicó en Telemetro que el exmandatario Martinelli no era parte de ese caso y ninguna referencia que hiciera un abogado defensor en su alegato a favor de su cliente, tiene repercusión en una acusación en un proceso legal en EEUU …esa referencia dentro del proceso legal no tiene relevancia y no genera ninguna responsabilidad.

Carreira alega que a lo mejor el alegato pueda tener alguna reacción política en Panamá, pero en EEUU…eso no existe…legalmente no tienen relevancia.

