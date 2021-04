Enfermeras protestan

Tal como lo habían anunciado, las enfermeras iniciaron ayer su jornada de protestas de manera pacífica, tras el incumplimiento de las autoridades de Salud de los acuerdos pactados, asegurando que no todo es dinero como lo quieren dar a entender las autoridades.

Con pancartas en mano con mensajes como: “solicitamos nuestro ajuste salarial”, “basta ya de contratos”, “por el reconocimiento de los acuerdos gremiales pactados 2015-2016”, “Sr. Ministro, solicitamos nombramientos permanentes, basta de contratos”, las enfermeras protestaron en las afueras de los diferentes hospitales del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social.

La presidenta de la Asociación de Enfermeras de Panamá, (ANEP), Ana Reyes de Serrano exige una fecha concreta de cumplimiento de esos acuerdos, que cumplan a las enfermeras por contrato, “hay 1,376 compañeras por contrato, y nos dicen que de esta cantidad solamente 19 han pasado a permanente, eso es apenas 1.38% y no nos dicen cuándo van a pasar el resto”.

Reyes de Serrano pidió que lo que han prometido sea por escrito, porque las palabras se las lleva el viento. Con esta administración tenemos una hoja de ruta que no se cumplió en su totalidad, que dijo que al final del primer trimestre se iban a hacer los pagos y no se hicieron, también necesitamos insumos para atender a los pacientes”.

Los ángeles blancos desean ver esa planificación en blanco y negro y conocer cómo irán pasando las colegas de un contrato a una posición permanente.

Ana Reyes expresó que “no es posible que tenemos meses que el Complejo Hospitalario, así como en otras instalaciones no hay guantes estériles, batas, insumos, tenemos que utilizar los equipos que son para otros procedimientos para poder ahí sustraer los guantes, eso no puede seguir así, porque eso aumenta el riesgo de contaminación de enfermedades nosocomiales, así que no todos es dinero”.

La dirigente del gremio agregó que reconocen todo lo que ha hecho el gobierno y las autoridades de salud durante la pandemia, pero que deben entender que los profesionales son parte del sistema... “La idea es que las promesas no queden en el aire, porque ella y su junta directiva representan a un gremio y las bases necesitan respuestas claras, precisas y concretas”.

Las autoridades del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social agendó tres reuniones para continuar abordando las peticiones del gremio de enfermería.

La Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Salud informó que se ha adelantado el pago del 93% de lasas vigencias expiradas correspondientes al período comprendido de 2014 a 2019

Las jornadas de protestas continuarán hoy martes 27 de abril desde las 12:00 md a 1:00 pm, a nivel nacional.