Entra a regir regulación para confección y manipulación de mascarillas de tela

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) emitió la Resolución No. 80 de 29 de abril de 2021, que aprueba la norma técnica DGNTICOPANIT 516-2021, para las mascarillas reutilizables de tela para adultos y niños de uso personal fuera de instalaciones sanitarias, y establece requisitos sobre los materiales, ambiente para la operación, diseño, confección, etiquetado, uso, lavado y disposición final.

La iniciativa, que aplica para establecimientos dedicados a la confección industrial y artesanal de mascarillas higiénicas de tela, así como su almacenamiento y distribución, está basada en estándares internacionales; proporcionando a los comerciantes las herramientas que les permitan ofrecer productos de calidad y que ayuden en la protección contra el virus del Covid-19.

Publicidad

Dentro de la norma, de carácter voluntario, se plantea que este tipo de mascarillas están recomendadas a personas adultas sanas (no mayores de 60 años), y a niños (a partir de 3 años), sin síntomas.

Se establece que debe cubrir nariz, boca y barbilla; estar confeccionadas con un material reutilizable filtrante adecuado y que no cause irritación o efectos adversos a la salud; tener preferiblemente tres capas; no contener pinturas, decorados ni bordados en la zona cero (área de nariz y boca) y garantizar un ajuste adecuado con la cara.