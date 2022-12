Entrega gratis de jamones: ¿política o ayuda?

La entrega gratuita de jamones y otras piezas de cerdo y pollo por parte del Gobierno Nacional a través de las juntas comunales tiene un beneficio político directo para los representantes de corregimiento de cara al inicio del nuevo torneo electoral 2024, así lo manifestó el abogado Alfonso Fraguela.

Las declaraciones del jurista se dan luego que el Gobierno Nacional confirmara que los gobiernos locales son los encargados de la distribución gratuita de 1.4 millones de productos cárnicos navideños (cerdo y pollo) de producción local.

Fraguela indicó que siempre va a existir la percepción de que este tipo de acción que realiza el Gobierno, dejando a discrecionalidad de los Gobiernos locales lo que es la entrega gratuita de estos productos navideños, tiene su impacto positivo ante un torneo electoral que está próximo a celebrarse.

“Si realmente queremos remediar esto y convertir a las personas que llegan a ocupar los cargos de elección popular en verdaderos servidores públicos, donde hagan uso correcto de los fondos y donde no puedan usar sus actuaciones para su beneficio de una reelección, la única alternativa es que aquel que reciba apoyo del Gobierno, no podrá votar en las próximas elecciones porque ese voto va a tener cierto grado de predilección o ha sido viciado”, comentó.

Puntualizó que frente a situaciones como esta, siempre se va a tener un resultado electoral que va a ser originado por este tipo de actuaciones.

“Yo creo que tenemos que ir cambiando la mentalidad del elector, donde entienda que el servidor público está para servir, ayudar a las personas, mejorar su condición de vida, etc. Algo que debe hacerse sin ningún tipo de pretensión de una contraprestación, la cual sería el voto en unas elecciones generales”, sustentó.

Por su parte, el catedrático universitario y abogado, Miguel Antonio Bernal, manifestó que corruptos son los que reparten los jamones, más no así quienes lo reciben, ya que según él, en Panamá hay más de un cuarto de millón de panameños que están pasando hambre.

“La gente irá a buscar su jamón y harán largas filas y si va a ser usada esta entrega de estos productos, dentro del clientelismo político que ya empezó”, dijo.

