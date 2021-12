Entrenador panameño condenado en EEUU por dopar caballos a su cuidado

El exentrenador de caballos panameños Jorge Navarro fue sentenciado a 5 años de prisión por una Corte Federal de Manhattan, Nueva York luego de haber admitido su culpabilidad en el uso de drogas prohibidas en los ejemplares que tenía a su cuidado.

La jueza Mary Kay Vyskocil no atendió la petición de la defensa de Navarro, quien había solicitado una sentencia de 4 años, y aplicó al la pena máxima admitida por las leyes en Estados Unidos.

En los 90 minutos que duró la audiencia de Navarro, la jueza se mostró severa y dijo que le hubiese un castigo mayor si ello hubiese estado bajo el cobijo de las leyes.

"Durante años, Mr. Navarro, usted estuvo robando millones, engañando a sus colegas, propietarios y jinetes”, aseveró la jueza, añadiendo que “usted demostró insensibilidad y desprecio por el bienestar de los caballos. En pocas palabras, es muy probable que haya matado o puesto en peligro de muerte a los ejemplares bajo su responsabilidad”.

LEE TAMBIÉN: Asesinan a hombre de 5 disparos dentro de su auto en Nuevo México

Publicidad



Al momento de hablar, Navarro no contuvo las lágrimas al dirigirse al tribunal y textualmente indicó: “Fui ambicioso y en algún momento me salí del camino correcto”. “Sentí presión por ganar para poder ser respetado en la industria hípica y no consideré otras opciones. Me convertí en una persona egoísta, a la que sólo le importaba vencer y perdí mi camino”, agregó Navarro, sin conseguir conmover a la jueza que, sin embargo, le concedió el derecho de entregarse voluntariamente, lo cual deberá hacer en el término de 60 días, específicamente, en febrero de 2022.

En las afueras de la corte, Navarro dijo que “El día que los detengan a todos, hablaremos”, cuando el periodista David Grening, del Daily Racing Form, preguntó si tenía alguna declaración que ofrecer,

El panameño deberá cumplir su condena en una cárcel aun por definir en el estado de la Florida y después de su encarcelamiento estará durante tres años en libertad supervisada.

Como parte de la condena deberá pagar $25,860,514, un aproximado a lo producido por sus ejemplares durante el período entre el año 2016 y marzo de 2020.