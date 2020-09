Enviarán a hotel hospital a pacientes que sean sorprendidos violando cuarentena

Las autoridades de Salud esperan que la tendencia a la baja de los casos de contagios por Covid-19 en todo el país se mantenga, según indicó el Dr. Israel Cedeño, director regional de Salud Metropolitana del Ministerio de Salud (Minsa).

Según Cedeño, esperan que la población sea consciente y "siga trabajando en su autocuidado para garantizar el cuidado colectivo", ya que a partir de mañana se elimina la restricción de movilidad por género y las personas podrán salir a cualquier hora y hasta a las 11:00 de la noche, hora en la que dará inicio el toque de queda a partir de la fecha, el cual se mantendrá hasta las 5:00 de la mañana.

Mencionó que a pesar de que en los 15 a 21 últimos días en los que se han realizado aperturas de actividades económicas y que hay una mayor movilidad de personas en las calles, los casos de contagio por coronavirus han ido cayendo, por lo cual se "tiene la esperanza que eso siga para que independientemente de que se haga o no la apertura comercial total los casos no vuelvan a subir", ya que "el problema no es que haya 1000 personas en la calle, sino que dos de ellas no se cumplan" con las medidas de bioseguridad.

Recalcó que la clave para que el registro de casos continúe bajando es seguir utilizando las mascarillas, saliendo a la calle solamente si es necesario, mantener el lavado de las manos con agua y jabón constantemente, vigilar el autocuidado y el de los miembros de la familia, "porque todavía falta un poquito y ese poquito que falta puede ser la clave para poder lograr la victoria final".

La persona que fue encontrada el día de ayer sábado en eñ corregimiento de Parque Lefvre, violando la cuarentena en la que debería mantenerse, "fue conducida ante un juez de paz y luego de lo cual a un hotel hospital para que respete la cuarentena como debe ser", y lo mismo le ocurrirá a cualquier otro paciente que sea ubicado en iguales circunstancias.

Según el Decreto 961 cuando una persona es sorprendida incumpliendo la cuarentena le corresponde al director del centro de salud más cercano imponer la multa que va de $10 a $500, pero si es reincidente el caso pasa a la Regional de Salud donde la suma puede elevarse hasta los $5000, según sea el caso, pero si se trata de algo más grave, entonces el expediente se envía a la Dirección General de Salud.

En cuanto los cercos sanitarios, el Regional indicó que las autoridades de Salud son conscientes que hay personas que se deben moverse de provincia en provincia por temas laborables, por lo cual le solicitó a todas las personas que "no tienen nada que hacer en una provincia que no sea la propia que no salga de ella". Para viajar de una provincia a otra aún se mantiene vigente el salvoconducto, los cuales son expedidos por tema de trabajo o humanitarios y deben solicitarse en la dirección Regional de Salud, ya que la Policía Nacional mantiene los diferentes puntos de control para verificarlos.

El director regional de Salud Metropolitana, brindó estas declaraciones en medio de un recorrido de hisopado y trazabilidad que realizó este domingo el Minsa junto a personal de la Caja de Seguro Social por el corregimiento de Tocumen el cual solo mantiene 134 casos activos, aunque sigue siendo el que tiene mayor cantidad de contagios acumulados (3,162).