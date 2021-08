Escuela en la comarca, en pÃ©simas condiciones

En una línea muy delgada está el posible retorno a clases de manera semi presencial u otra, por las pésimas condiciones en la que se encuentran varias escuelas tipo rancho en algunas de las comunidades comarcales entre ellas la de Calante en el distrito de Kankintú, región de Ñokribo.

Una fuente ligada en el Ministerio de Educación informó que se tienen serios problemas en el centro de enseñanza localizado en el corregimiento de Calante. Se informó que no hay las condiciones mínimas para que los estudiantes, docentes y administrativos puedan ir a esta instalación a fin de recibir clases pernoctar en ella como lo fue anteriormente.

En la mencionada escuela se carece de mobiliario, como sillas, pupitres, pizarra, igualmente no tiene piso de cemento, cuando llueve los niños se mojan, las paredes son de madera o tabas no hay condiciones y tampoco hay agua para estar en el lugar.

El informante explicó que es que en la mayoría de las comunidades donde su localizan las escuelas ranchos son distantes y los padres de familias en distintas ocasiones han manifestado que no permitirán que sus hijos usen las mascarillas para evitar el contagio o que se les haga hisopados.

Como si fuese poco, el Ministerio de Salud, tampoco se ha pronunciado para llevar las vacunas para poder inmunizar a las personas adultas y los que tienen enfermedades crónicas que si deseen inocularse.

La fuente también confirmó que la mayoría de los educadores están preocupados por la posición que tienen algunos pobladores en no vacunarse y no usar las mascarillas y lo otro por e riesgo la salud que aún se tiene con la vida de los maestros y profesores.

Este medio de manera responsable se comunicó con Relaciones Públicas en el Ministerio de Educación, para obtener la versión de la institución, pero al momento de redactar esta información no se logró la misma.

