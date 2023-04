Espera que la justicia se cumpla y delincuentes paguen por sus actos

La justicia tarda pero llega, es lo que asegura Birna Julissa, después de que le notificaron que desmantelaron la red que había hurtado sus tarjetas de crédito.

Como recordarán en diciembre los delincuentes hicieron su Navidad con la expresentadora al hurtarle sus pertenencias, entre ellas dos tarjetas de crédito, tras violentar su auto mientras se ejercitaba en Costa del Este.

Según la información que le brindaron las autoridades a Birna, los delincuentes crearon empresas falsas para poder colocar los puntos y utilizar las tarjetas de crédito. “Yo no entiendo cuál es la participación de los bancos, cuando tú empiezas a depositar dinero, exageradamente o poco dinero, de inmediato te llaman para que tengas que certificar de dónde procede ese dinero, y cómo hay gente que tiene estas facilidades, de veras que esto me ha sorprendido, cómo hay gente que tiene facilidad para crear empresas falsas para empezar a depositar por ‘tutiplen’ y no les llaman la atención”, destacó la comunicadora.

Quintero espera que la justicia se cumpla y los delincuentes sean puestos tras las rejas.

