Estado debe $735.2 millones en intereses preferenciales

A tercer debate pasó el proyecto que extiende la Ley de Régimen de Intereses Preferenciales, de forma transitoria, hasta el 2025, y donde se reveló que el Estado adeuda $735.2 millones a los bancos en concepto de este subsidio.

La norma que data desde hace 38 años ha otorgado beneficios por $3,800 millones. Del 2014 al 2023 los créditos generados en concepto de intereses preferenciales alcanzaron los $992 millones.

El diputado Juan Diego Vásquez advirtió el peligro que esa legislación esté provocando es un aumento en el precio de las viviendas, que ahora tienen menos metrajes y cuestan más.

Se reveló que hay un inventario de 3,000 soluciones de viviendas ya construidas que entran dentro del marco de la ley de intereses preferenciales.

El proyecto establece los tramos preferenciales de 4% en los préstamos para viviendas a nivel nacional, por un período de 10 años no renovables, cuyo valor registrado al momento del financiamiento sea mayor a $45 mil y no exceda de $80 mil.

Asimismo, se establece el 4% a nivel nacional por un período de ocho años no renovables para viviendas entre 80 mil a 120 mil dólares; el 2% para residencias plurifamiliares vertical por cinco años no renovables para viviendas cuyo valor de su financiamiento sea mayor de $120 mil y no exceda los $150 mil y finalmente el 1.5% para viviendas cuyo costo sea mayor de 150 a 180 mil dólares por igual período de tiempo que la anterior, solo que aplica únicamente en las provincias de Panamá y Panamá Oeste.

