¡Están caga'os, ahora le tienen culillo a Mulino!

Los planes para impedir la candidatura de Ricardo Martinelli, ahora se trasladan para evitar a toda costa que su compañero de fórmula José Raúl Mulino, no corra en los comicios de mayo y no participe en los debates presidenciales.

Mulino dijo que han hecho de todo para que Ricardo Martinelli no pudiera asistir. Eso es culillo. Ahora también ponen palos en la rueda para que yo no vaya, porque saben que somos del mismo equipo, que vamos a volver a prender la economía y llevar buco chen chen y felicidad al pueblo. Eso les aterra...saben que el pueblo panameño no es pendejo.

Ese Tribunal Electoral parece que le hace caso a una voz a y un periódico... si tienen miedo que no se note. Dónde sea y cuándo sea...no le tengo miedo a debatir con ninguno de esos candidatos, añadió Mulino.

Pero además, ayer el exjefe de ingresos del varelismo y militante por 26 años del Panameñismo (1997-2023), Publio Cortés pretende que Mulino no corra como candidato de Realizando Metas y Alianza.

En una particular interpretación, Cortés alega que es inconstitucional la candidatura de Mulino, porque no fue escogido en primaria y tampoco pueden llenar las vacantes, porque ya pasaron los términos para designar candidatos, es decir pretende que RM y Alianza no lleven candidatos.

