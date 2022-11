Este 8 de noviembre ocurrirá el último eclipse del año

Panamá- El último eclipse del año ocurrirá este martes 8 de noviembre y podrá observarse en Panamá, siempre y cuando las nubes lo permitan. Se trata de un eclipse total de luna, que comenzará desde las 3:00 a.m.

Cuando el fenómeno alcance la fase total, la luna adquirirá una tonalidad rojiza, de allí que también se le llame luna de sangre.

De acuerdo con la Dirección Nacional de Ciencias Espaciales de Panamá, la penumbra de primer contacto se registrará a las 3:10 a.m., la umbra de primer contacto a las 4:09 a.m. El inicio de la fase total se proyecta para las 5:16 a.m. y el máximo ocurrirá a las 5:59 a.m.

La fase total terminará a las 6:41 a.m., la umbra de último contacto a las 7:48 a.m. y la penumbra de último contacto a las 8:56 a.m.

"Desde Panamá se podrá apreciar hasta su fase total (cuando la luna se torna roja), posterior a esa fase la luna se ocultará bajo el horizonte", destacó la institución.

Para apreciar este espectáculo natural se recomienda colocarse en lugares elevados o sin obstáculos en el horizonte, en dirección oeste.

En mayo de este año también hubo un eclipse lunar total, visible desde Panamá; sin embargo, las nubes impidieron disfrutar del fenómeno, al menos a simple vista.

En este sentido, el doctor Rodney Delgado, astrónomo y astrofísico, director del Observatorio de Panamá, ubicado en Coclé, destaca que las nubes juegan un papel importante en la visibilidad del eclipse, especialmente durante la fase total que es cuando la luna pasa por la umbra.

Agrega que aunque solo con elevar la mirada al cielo se puede apreciar, pero las vistas mejoran con binoculares o telescopios.

Un eclipse total lunar sucede cuando la Tierra se interpone entre la luna y el sol, generando una sombra sobre la luna. Los tres cuerpos celestes deben estar perfectamente alineados para que esto ocurra.

Según la NASA, este será el último eclipse lunar total hasta marzo de 2025. Antes de esa fecha habrá otrso eclipses, pero serán parciales.

Iniciamos el mes de la patria anunciando un Eclipse Total de Luna visible desde Panamá.

El eclipse tendrá lugar el próximo 8 de noviembre

Desde Panamá se podrá apreciar hasta su fase total (luna de sangre), posterior a la fase total la luna se ocultará bajo el horizonte. pic.twitter.com/o2PxPWJzx0 — Dirección Nacional de Ciencias Espaciales - UTP (@oaputp) November 1, 2022

