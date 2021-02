Estructura de gestión de CSS debe ser revisada

El subdirector de la Caja de Seguro Social, Francisco Bustamante sostiene que la estructura de gestión debe ser revisada y reveló que existe una antigua propuesta para establecer subdirecciones médicas, de finanzas y administración general con un director general y una junta corporativa de alto nivel.

En un intercambio en el programa "Infoanálisis", el economista Felipe Argote advirtió que la junta directiva de la CSS es inoperante, porque sus miembros ya no representan a sus gremios, sino a ellos mismos.

Esa junta directiva recibió el informe de la Junta Técnica Actuarial desde octubre donde se deja al descubierto un desgreño administrativo, pero no dijeron nada, solo esperan que alguien ponga el café para ver qué se hace o a quién se le ocurre una idea frente a la crisis que enfrenta la CSS.

Respecto a las finanzas del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), el subdirector de la CSS dijo que todas las alternativas que se barajan requiere poner dinero y se mostró un tanto reacio a aumentar las cuotas, porque eso promueve la informalidad y la evasión. El sistema haga lo que haga no es sostenible, hay que meterle plata.

Bustamante sí dejó entrever que en lo particular estaría a favor de aumentar la edad de jubilación. Para Bustamante, resolver el tema de la CSS no soporta más postergación y no es una solución meramente técnica, porque hay implicaciones sociales y económicas profundas.

El funcionario reconoce que la CSS ha tenido una gestión gerencial terrible para manejar 30 mil empleos y $10 mil millones en activos.