Estudiantes de Herrera reciben becas para erradicar el trabajo infantil

Diecisiete estudiantes de las escuelas primarias Bernardino Barba y Los Bajos recibieron becas del Programa de Acción Directa Gubernamental contra el trabajo infantil, durante una entrega encabezada por la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), Doris Zapata Acevedo y su viceministro, Roger Tejada Bryden en la comunidad de Menchaca, provincia de Herrera.



“Como institución aportaremos el granito de arena para que los niños y niñas sigan dentro de la red de protección social”. La ministra de Trabajo manifestó que con las becas de erradicación del trabajo infantil se garantiza el futuro educativo de los menores edad.

El Gobierno Nacional, a través de la Dirección Contra el Trabajo Infantil y Protección del Adolescente Trabajador del Mitradel (Diretippat), enfrenta con determinación esta condición, impulsando como una de las más fuertes herramientas este programa que se desarrolla con el Ifarhu y otras entidades.

En el marco de la entrega de becas se firmó el Convenio de Cooperación entre el Mitradel y el Municipio de Ocú por Municipios Libres de Trabajo Infantil y se develó una valla en la entrada principal del distrito que muestra el compromiso hacia este objetivo.

Como parte de las acciones para erradicar el trabajo infantil, la ministra Doris Zapata Acevedo y su viceministro, Roger Tejada, realizó la inauguración del Centro Comunitario Integral de San Sebastián de Ocú, primer centro de la entidad con apoyo de la Fundación Benéfica Infantil, la Diócesis de Chitré y el Presidente de la Asamblea, Marcos Casillero donde se impartirán cursos del Inadeh.

La actual administración gubernamental ha redoblado su lucha para erradicar a nivel nacional el trabajo infantil, evitando que niños, niñas y jóvenes ingresen a actividades consideradas por la Organización Internacional del Trabajo como trabajo infantil peligroso.