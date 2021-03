Estudiantes de medicina se plantan frente a la Asamblea contra Proyecto No. 525

Estudiantes de medicina, residentes e internos de universidades públicas y privadas del país se manifestaron ayer frente a la Asamblea Nacional, exigiendo que se retire del debate legislativo un proyecto de ley que rebajaría las calificaciones mínimas para pasar los exámenes de certificación de médicos.

Las nuevas generaciones de profesionales de la Salud advirtieron que si los diputados no echan para atrás con el polémico Proyecto de Ley No. 525, volverán a las calles la próxima semana, e insistirán hasta que se retire.

La denominada "Marcha Pacífica de Batas Blancas", contó con con el apoyo de autoridades universitarias y líderes del gremio médico.

"No vamos a soportar que politicen el ingreso al internado. No vamos a soportar que politicen la educación médica de post grado", advirtió el Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, Enrique Mendoza, ante la concurrencia.

"Ellos (los diputados) no son los dueños del país, y hoy les estamos diciendo que RESPETEN. Ustedes no son los dueños del Istmo", exclamó, a su turno al megáfono.

"No son los diputados, ni es ningún político el que va a decidir nuestro destino. Nosotros nos formamos en las aulas, en los laboratorios, en los hospitales", reiteró. El reclamo es que retiren el proyecto 525, que respeten el examen de certificación y su puntuación mínima actual, y que no se metan con las nuevas generaciones de médicos.

En tanto, Cristina Jiménez, presidenta de la Federación Nacional de Médicos Residentes e Internos, alertó a sus colegas de que si no alzan la voz, entonces los diputados y políticos del país van a hacer "lo que les da la gana" con la medicina, al igual como ya lo han hecho en otros ámbitos de la vida nacional.

"Si no tenemos respuesta (del retiro del proyecto), volveremos la próxima semana".

El rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores Castro, reiteró que siempre serán garantes de la calidad de sus médicos egresados y de todos los profesionales que formen.

"No porque ahora un porcentaje de estudiantes de otras universidades privadas no aprueben el examen de certificación, significa que ahora vamos a bajar el puntaje. Así no se hace medicina. Así no se protege la salud del pueblo panameño", exclamó.