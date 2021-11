"Euro 14" provoca tarjeta roja contra 5 Fiscales

Las explosivas revelaciones del testigo protegido "Euro14", quien confesó ante una juez que fue coaccionado durante el gobierno del exmandatario Juan Carlos Varela para fabricar casos relacionados con el Programa de Ayuda Nacional (PAN), provocó ayer un remezón en el Ministerio Público.

Al menos cuatro fiscales de los seis denunciados por la exministra Lucy Molinar en base a las declaraciones de "Euro 14" fueron enviados de vacaciones y así lo confirmó el procurador Javier Caraballo.

La lista de los enviados de vacaciones incluye a Ruth Morcillo, Adecio Mojica, Zuleyka Moore y Nahaniel Murgas. Ya Tania Sterling cumple 4 meses de vacaciones. Vielka Broce se jubiló. Esos fiscales en la denuncia de la exministra por los delitos contra la administración pública, contra la administración de justicia, contra la fe pública y cualquier otro delito que se cometieron en su perjuicio en el caso de granos y mochilas.

Javier Caraballo aclaró que la decisión de enviar a los fiscales de vacaciones busca facilitar la investigación y no significa un adelanto de criterio respecto a la misma.

“Nosotros frente a la denuncia presentada tenemos que actuar como lo mandata la ley de manera objetiva y transparente, esa transparencia nos llevó a tomar la decisión administrativa de mandar de vacaciones a estos fiscales,sin que esto signifique un adelanto de criterio respecto a la investigación penal. Nosotros lo que consideramos prudente es que mientras se dan los primeros actos de investigación, los fiscales estén gozando de vacaciones”, sostuvo Caraballo.

El Procurador detalló que en el puesto de la Fiscal Ruth Morcilla va a estar la fiscal Anilú Batista, por Adecio Mojica actuará el fiscal Edwin Juárez, y a Zuleyka Moore la reemplaza el fiscal Williams Granados.

Además, dijo que no descarta ni afirma que se pudieran extender las vacaciones de estos 4 fiscales, “hasta este momento lo que podemos decir es que fueron enviados de vacaciones”.

De la Fiscal Especial Anticorrupción, Tania Sterling, que también ha sido mencionada en la denuncia de Lucy Molinar, el procurador reiteró que aún se mantiene de vacaciones

El jefe del Ministerio Público, sostuvo que las investigaciones de alto perfil que llevaban estos fiscales , no habrá ninguna afectación ya que frente a cada una de estas investigaciones había un fiscal subalterno, fiscales de circuitos y fiscales adjuntos que estaban adelantando la investigación.

Javier Caraballo también explicó que hay otros denunciados por Lucy Molinar que no tienen condición de funcionarios como Kenia Porcell, Eric Estrada, Jacinto Gómez, Vielka Broce, David Hidalgo y Rolando López, cuya investigación puede quedar en la Fiscalía Anticorrupción.

Lucy Molinar destacó que, desde el gobierno de Varela, junto al Consejo de Seguridad y la Procuraduría de Kenia Porcell, se armó una estructura muy sólida para manipular la opinión pública y descalificando a todo el mundo y haciendo ver que todos robaron.

Para esos montajes utilizaban el mismo modus operandis: un medio de comunicación denunciaba y se activaban los fiscales, imputaban e imponían medidas cautelares… era evidente una estructura construida para dañar personas y no para hacer justicia.

Para Lucy Molinar, la forma en que miembros del Ministerio Público han dañado la vida y honra de personas, sometiendonos a procesos cuando no existía razón alguna para llevarlos adelante, "no puede quedar impune".

Crítica

