"Euro14" pide protección al Procurador

Luego de sus escandalosas revelaciones sobre la manipulación de casos en el Ministerio Público y el Consejo de Seguridad Nacional, el testigo protegido “Euro 14” teme por su vida y le pide seguridad al procurador Javier Caraballo.

“Euro 14” afirmó que espera que Caraballo lo entreviste para que conozca las irregularidades que se cometieron por parte de fiscales y allegados al expresidente Juan Carlos Varela.

Indicó que luego de que se inició una investigación por sus declaraciones sobre cómo los fiscales lo presionaron y coaccionaron para que vinculara a Ricardo Martinelli, su familia y allegados, espera que el procurador lo llame para “que conozca de persona a persona todo lo que he narrado”.

“Yo confío que después de todo lo que ha salido, las denuncias que se han hecho, el procurador tome una buena decisión, confío en que me llame a entrevistarme o a tomarme declaración, yo confío en eso para que conozca de todo lo que he narrado”, explicó en Informat.

Agregó que al igual que en 2014, aún teme por su seguridad. “Tengo el mismo temor del 2014 y todavía estoy a espera de que los fiscales y el procurador se manifiesten en brindarme protección que en ese tiempo me la prometieron, me la dieron, me la quitaron y más nunca me la volvieron a dar”, explicó en una entrevista.

Como el mismo narró, luego de que el fiscal Nathaliel Murgas le dió la calidad de testigo protegido y lo nombró “Euro 14”, se le otorgó protección con cuatro miembros del Sistema de Protección Institucional (SPI) que pasaron a vivir con él en su apartamento.

La solicitud del testigo se da luego de que en el año 2015 fue víctima de un atentado que casi acaba con su vida por el sector de Albrook, cuando se encontraba con su chófer.

Recordó que en julio de 2015, la fiscal Tania Sterling citó a su papá y a su hermana mayor a una reunión en la cual les pidió que él regresara a Panamá, ya que se encontraba en los Estados Unidos para aclarar ciertas cosas de sus declaraciones y les prometió que luego de eso lo sacaría de todos los casos en los que lo habían vinculado, algo que ellos aceptaron.

Luego de esto, el testigo regresó a Panamá y es cuando su padre le habla a Sterling sobre la seguridad que le habían prometido, a lo que la funcionaria le respondió que ella se encargaría de eso, pero pasó una semana y fue cuando recibió el atentado por Albrook.

“Dos personas en motocicleta se me acercan por el lado del copiloto del carro y me hacen unos disparos, seguido de esto junto a mi abogado tomamos la decisión de que tenía que salir del país, algo que hice por Costa Rica. Tenía mucho temor, ya que yo nunca había vivido algo así”, dijo.

Después de eso, se mantuvo por un tiempo en Estados Unidos hasta que le comunicaron que se tenía que mover de ese país porque habían puesto una alerta de Interpol en su contra, por lo que luego se desplazó a México donde se dirigió a las oficinas de Acnur (oficina para refugiados), donde pidió esta condición, la cual le fue otorgada y se convirtió en ciudadano mexicano permanente.

Otro punto que el testigo protegido “Euro 14” señaló fue que su familia recibió la llamada de una persona de la denominada “taquilla”, quien le indicó que tenía que cambiar de abogado y bajarse del bus para que le fuera mucho mejor.

Este temor plasmado por el testigo protegido se suma al que expresó en la audiencia del pasado 16 de noviembre ante la jueza Agueda Rentería.

“Sí a mí me llega a pasar algo o a alguien de mi familia, yo hago responsable a Rolando López, Jacinto Gómez, Eric Estrada y a todos los fiscales que participaron en esta persecución”, enfatizó el testigo.

“Euro 14” concluyó que espera que la investigación que anunció el Ministerio Público sea transparente y que si a alguno de los fiscales o exfuncionario le cabe alguna culpa, que sean procesados con todas las garantías que se merecen.