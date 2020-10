EvangÃ©licos contra intromisiÃ³n de extranjeros en tema de matrimonio igualitario

La Alianza Evangélica de Panamá (AEP) alzó su voz contra el matrimonio igualitario y rechazó lo que considera una "intromisión de supuestos constitucionalistas colombianos frente al pronunciamiento que debe hacer la Corte Suprema de Justicia de Panamá.

La AEP solicita a los Magistrados que fallen conforme a lo estipulado en el ordenamiento jurídico panameño en el tema referente al matrimonio.

El grupo considera que la Carta Abierta de los juristas extranjeros representan una clara intromisión en los asuntos internos del país y una falta de respeto a la institucionalidad democrática, el Órgano Judicial, los profesionales del derecho y los panameños en general y forma parte de una estrategia que busca confundir a la opinión pública, ejerciendo presión mediática, en un tema que compete única y exclusivamente a los ciudadanos panameños, sin intromisiones foráneas que están al margen de la realidad jurídica nacional.

Además hace mención al status de Panamá como una nación libre, democrática e independiente desde el 3 de noviembre de 1903 tras su separación de Colombia.





La opinión de éstos juristas colombianos, no es una opinión del Estado Colombiano; pero por ser profesionales del derecho con alta especialización, deben entender que lo expresado en su misiva, es una acción a todas voces intervencionista que se entiende como “la expresión de opiniones o llamamientos internacionales que versan sobre asuntos internos de otro Estado, que buscan imponer criterios individuales que atenta contra el espíritu de la independencia judicial.

El tema en cuestión no está vinculado al derecho internacional humanitario y se agrava, debido a que, siendo los firmantes, supuestos constitucionalistas, los mismos irrumpen en forma grotesca en una jurisdicción fuera de su competencia como profesionales del derecho, con una opinióncontraria a lo que establece nuestro Códigode la Familia en su capítulo II del Título preliminar en cuanto a las Normas de Derecho Internacional privado, que prohíbe el matrimonio del mismo sexo en su artículo 34, numeral 1y establece en su artículo 7mo. que no seaplicará la ley extranjera cuando sea contraria al orden público panameño

El pueblo panameño históricamente hemosvisto con prudencia y desagrado, cualquier intervención o injerencia proveniente del exterior, ya que somos respetuosos de la soberanía y autodeterminación de los pueblos y exigimos que se respete con la misma reciprocidad, nuestro derecho a vivir bajo elestricto control de nuestra soberanía, por la que hemos pagado un alto precio a través de nuestra historia.

El documento lleva la firma de Leovaldo Zurita y Carlos Denis, presidente y vicepresidente del grupo.