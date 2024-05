ExDefensor del Pueblo cuestiona ataques cobardes contra su hija

El exdefensor del Pueblo, Italo Antinori cuestionó que la publicación Foco lo ataque de forma vil y cobarde, por expresar sus opiniones en cuanto a que la candidatura de José Raúl Mulino no es inconstitucional y por sus escritos sobre la judicialización de la política.

Suponemos que, como nuestras opiniones y conceptos constitucionales no coinciden con la línea política de FOCO, me han atacado y para hacerlo no han recurrido a las ideas y conceptos para rebatir los míos, sino que han utilizado el ataque rastrero e innoble contra mi hija María del Mar Antinori Barnett, añadió.

Antinori destaca que su hija se graduó con primer puesto de honor en el Colegio Javier (Promoción 2013) entre 150 estudiantes incluidos el hijo de Annette Planells y obtuvo una beca por haberse graduado con primer puesto y que, por razones que desconocemos, fue calificada como auxilio económico a lo interno del IFARHU.

El primer puesto de honor le permitió a nuestra hija obtener una beca para estudiar en la prestigiosa Universidad de Toronto, para cursar carreras científicas que desarrolló de manera excelente, logrando obtener una licenciatura en Genética, otra licenciatura en Biología y una especialización en Inmunología, explicó el abogado.

Italo Antinori agradece, por apego a la verdad, difundir esta aclaración a personas sensatas a quienes les pudiera interesar conocer cómo tergiversan y practican el linchamiento mediático a todo el que no comulgue con sus fechorías.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio