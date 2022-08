Exdiputada de Vox, tocada por lo divino en Panamá

La exdiputada de Vox (España), Macarena Olona reaparecerá en público tras dejar la política por motivos de salud. Anunció que hará el Camino de Santiago e invita a sus seguidores a acompañarla a partir del 29 de agosto

Olona reapareció en Twitter el domingo, tras casi un mes sin comentar nada desde que el 29 de julio anunciara su adiós a Vox y a la política.

El lunes publicó otro en Instagram, anunciando su intención de iniciar el Camino de Santiago la próxima semana en cumplimiento de una promesa que se hizo cuando estuvo en Panamá, adonde viajó en marzo por el fallecimiento de su padre. “Ahora voy a cumplir mi promesa al Santo Apóstol. En agradecimiento por la vida y la luz que me ha dado ―señala―. Recorreré el Camino de Santiago desde Sarria, del 29 de agosto al 2 de septiembre”.

"Iniciamos en la vida caminos que no sabemos dónde van a llevarnos. Este ha sido uno de ellos. Pensé que viajaba a Panamá por mi padre, para despedirle después de haber fallecido. No sabía todo lo que me estaba esperando a mí", señala Olona en Instagram.

"En Panamá me he encontrado con Miguel, español malagueño, restaurador de la fachada de la Iglesia de la Merced y extraordinario pintor. Con Jorge Domínguez, español cordobés, escultor autor de la maravillosa talla del Jesús Nazareno que se exhibe en la Catedral", dice la ex líder de Vox en Andalucía

También da cuenta de haber conocido "al padre Fray Javier Mañas, de Castellón de la Plana, encargado de la Orden de la Merced, y al Arzobispo José Domingo Ulloa, que me llenó de paz y consuelo. Pero es mi querido Ricardo Gago Salinero, gallego afincado en Panamá y Embajador allí del Camino de Santiago, una de esas personas que, sin previo aviso, marcan tu vida. Con Ricardo me postré a los pies del Santo Apóstol Santiago, patrón de España, que ha guiado mis siguientes pasos", indica.

Macarena Olona invita a sus simpatizantes a acompañarla en esta travesía de más de cien kilómetros a pie.

