Exfiscal federal de EEUU será abogado de diputados Martinelli

El exfiscal federal adjunto, James G. McGovern, será el abogado del diputado del Parlacen, Luis Enrique Martinelli Linares en los Estados Unidos tras su extradición ayer desde Guatemala.

McGovern es miembro del bufete Hogan Lovells y tiene más de 25 años de experiencia en tribunales federales y estatales, tanto en Nueva York como en Washington DC.

Se ha desempeñado como Jefe de la División de lo Penal de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, donde supervisó varias investigaciones bancarias importantes y los enjuiciamientos de la FIFA; anteriormente supervisó la Sección de Fraude Comercial y de Valores del Distrito Este de NY.

También se desempeñó como fiscal federal adjunto en Washington, DC y como fiscal adjunto de distrito en la ciudad de Nueva York.

En 2015, James G. McGovern recibió el premio del director del Departamento de Justicia por desempeño superior ototorgado por un fiscal federal adjunto; en 2013, recibió el premio "Persona del año" de la Asociación de Dotación de Detectives del Departamento de Policía de Nueva York y el premio "Fiscal del Año" de la Fundación Federal de Aplicación de la Ley; y, en 2016, recibió el Premio al Servicio Excepcional presentado por la Asociación Nacional de Ex Fiscales Federales. En 2017, Jim fue seleccionado por The American Lawyer para su inclusión en su lista de "Lateral All Stars".

El diputado Martinelli Linares fue entregado a eso de las 11:30 a.m. por Guatemala a las autoridades estadounidenses

El expresidente panameño Ricardo Martinelli dijo el 15 de octubre que quiere que sus dos hijos vayan pronto a EE.UU. para “demostrar” su inocencia.

El 25 de octubre la defensa del también diputado Ricardo Alberto Martinelli Linares removió algunos recursos presentados para evitar su extradición, que tenían detenido el proceso, dando pasó así a su traslado a EE.UU.

Los diputados Martinelli fueron detenidos el 6 de julio del 2020 por las autoridades de Guatemala, desconociendo la inmunidad que poseían como miembros del Parlamento Centroamericano.