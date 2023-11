Expresidente de la Corte a favor de contrato minero

El tres veces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Arturo Hoyos, presentó argumentos ante la máxima corporación judicial para que declare que NO ES INCONSTITUCIONAL el artículo 1 de la Ley 406 del 20 de octubre de 2023, que establece el contrato de concesión entre el Estado Panameño y Minera Panamá.

La petición de Hoyos ofrece un contra argumento a una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1 de la Ley 406, presentada por el abogado Juan Ramón Sevillano Callejas.

Esta solicitud del exmagistrado también va a contracorriente de las hasta ahora 10 demandas de inconstitucionalidad que se han presentado contra el contrato ley, y de casi un mes de protestas ciudadanas contra la minería.

Según Hoyos, el artículo 1 no viola las normas aducidas como infringidas por el abogado Sevillano Callejas.

Uno de los planteamientos de Sevillano es que no se convocó licitación, sin embargo, Hoyos refuta este argumento señalando que el Ministerio de Comercio no podía haber convocado a una licitación sobre bienes de propiedad privada dentro de la mina (obras como muelles, plantas de energía y procesamiento, equipo de excavación, etc), ya que esto habría constituido una expropiación. Lo que se licitaría serían la riqueza del subsuelo.

Si se hubiese convocado una licitación sobre esos bienes, según Hoyos, Minera Panamá podría reclamar una compensación mayor a los 10 mil millones de dólares, sumado a compensaciones en materia de daño emergente y lucro cesante. Hace referencia para ello de la Ley 39 de noviembre de 1997, sobre protección de inversiones de Canadá

Esto, según Hoyos, debido a que el anterior contrato ley que rigió la operación minera, Ley 9 de 1997, no fue declarada inconstitucional hasta el 23 de diciembre de 2021 y advierte que los fallos de inconstitucionalidad tienen efectos hacia el futuro.

