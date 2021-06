Extrabajadores exigen a constructora que les pague lo que les debe (Video)

Panamá- Excolabodores de la empresa Construcciones Civiles Generales, S.A (Cocige) salieron a protestar, la tarde de este miércoles, a la Avenida Balboa para de denunciar la compañía les adeuda $4.8 millones y otros $5 millones a la Caja de Seguro Social (CSS), en concepto de cuotas no pagas.

De manera pacífica, los protestantes se desplazaron caminando por la avenida Balboa hasta la Presidencia, mientras agitan varias pancartas que llevan en las manos, en las cuales plasmaron sus denuncias.

Publicidad

Alegan que llevan tres años esperando que la empresa constructora les pague a más de 350 exempleados lo que les debe en concepto de liquidación y salarios caídos de unos seis meses durante los cuales estuvieron laborando sin paga, supuestamente porque la compañía no tenía dinero y estaba esperando que se les hicieran efectivas unas cuentas por cobrar.

LEE TAMBIÉN: Distritos de Panamá y San Miguelito sin agua el domingo por trabajos

Jack Castillo, uno de los afectados, informó que Cocige los mantuvo con la promesa de pago hasta que un día les informaron que ya no tenían solvencia económica y liquidó al personal mediante un mutuo acuerdo, pero el pago nunca les llegó y siguen "esperando las prestaciones".

Sustentó que en vista de lo ocurrido, los excolaboradores demandaron a Cocige y a la fecha ya cuenta con una sentencia en firme emitida por un Tribunal, pero ni aún así han logrado que la constructora les pague lo que les adeuda, "no dan la cara, no dan ninguna respuesta y son tres años que tenemos esperando".

Otro punto que también les preocupa son las cuotas obrero-patronal que les descontaron a los excolaboradores durante los meses que laboraron y estas nunca llegaron a las arcas de la CSS, monto que está incluido en los más de $5 millones que la construcctora adeuda a la institución de salud pública.

Puntaulizó que esta es la segunda ocasión que marchan hasta la Presidencia para ver si alguien los "escucha o hace caso".

#NacionalCri Se trata de más de 350 exempleados los que se mantienen esperando el pago la liquidación y salarios caídos desde hace 3 años. pic.twitter.com/OswGj7fjw1 — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) June 23, 2021