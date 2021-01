Extrabajadores portuarios en huelga de hambre

Dos ex trabajadores de la empresa portuaria Manzanillo internacional terminal (MIT), que fueron cesados de sus trabajos, desde hace unos 2 años, se fueron a huelga de hambre, porque aseguran que la compañía internacional no les ha pagado.

Se trata de los ex trabajadores Cristian Ríos y Marcos Mahoney, que iniciaron la huelga de hambre, el lunes en la entrada principal del recinto portuario, donde ubicaron una carpa.

Ellos forman parte de un grupo de 24 ex trabajadores que no han recibido sus prestaciones laborales, por parte del MIT.

Los manifestantes señalan que tomaron la determinación de huelga de hambre, la tarde del lunes, porque la empresa, no les ha pagado las liquidaciones y de prestaciones laborales que por ley les corresponde.

Comentaron que ya le pagaron a 54 ex trabajadores, no obstante a ellos, no les han pagado, pese a que han puesto el caso en el Ministerio de Trabajo, no reciben respuesta.

Los ex trabajadores portuarios coinciden que si no los mata la pandemia, los matara la injusticia, por lo que responsabilizan a la empresa portuaria si no reciben respuesta.

El caso es atendido por la defensoria del pueblo que acudió al lugar a conocer la situaciones de los ex trabajadores.

Sobre esta situación, la empresa portuaria no emitió comentarios sobre esta acción de ex trabajadores.