Fábrega: gasto de movilización tiene más de 7 años

El alcalde del distrito capital, José Luis Fábrega, dijo que el tema del gasto de movilización tiene más de 7 años aplicable al Municipio de Panamá ¿por qué nadie dijo nada al inicio?

"Si a mí me dijeran que hay que quitar el gasto de movilidad o hacer algún informe, yo no tengo ningún problema", expresó Fábrega e ironizó con respecto al tema y dijo que de ahora en adelante llevará la cuenta para ver si realmente esta suma alcanza, porque puede ser más alta.

"A partir de hoy voy a llevar un registro porque tengo la curiosidad de saber realmente si ese viático me alcanza, porque pudiera ser que es más, los corredores no son baratos. Y repito, siempre he actuado de manera transparente", dijo Fábrega en "Radar".

El jefe de la comuna capitalina explicó que el viático de movilización no es un ingreso per se para el alcalde, sino que es una herramienta de trabajo que existe desde 1995 y dependiendo de cómo el alcalde o representante le de uso al viático de movilidad se puede juzgar o clasificar si es un beneficio disfrazado o no.

Nadie me puede decir que no sabía que había un viático de movilidad, incluso el procurador de la Administración Rigoberto González en 2020 tenía conocimiento de esto, reveló Fábrega.

Además adelantó que si la Corte Suprema dice que el gasto de movilidad es inmoral o ilegal, yo no tengo ningún reparo con ello. Si un ciudadano cree que es inmoral, puede presentar el recurso", añadió.

José Luis Fábrega reveló que el contralor Gerardo Solís los llamó y nos dijo que tomó la decisión de suspender el pago de estos viáticos de movilidad... que inició una investigación, estudio y análisis de esto".