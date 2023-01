¡Fakes News! Panamá no esta en itinerario del Wonder of the Seas

Panamá- La Presidencia de la República publicó ayer en sus redes sociales que el Wonder of the Seas, el crucero más grande del mundo, arribaría hoy al Home Port de la provincia de Colón, con más de 5,000 turistas, y poco tiempo después desmintieron la información y borraron el post.

La información, considerada de gran interés, incluso fue publicada en versiones impresas de medios de comunicación local, pero resultó ser falsa.

Tras este tras pie, la gente en redes sociales se pregunta ¿cómo es que el mismo Gobierno genera noticias falsas, bien conocidas como Fakes News?

Lo cierto es que según conocedores de la materia, es imposible que este crucero, de la cadena Royal Caribbean, pudiera atracar en el puerto de Colón, ya que este no cuenta con la profundidad adecuada para un barco como ese, que tiene 362 metros de longitud, 64 de ancho y un peso de 236 toneladas, además de 18 cubiertas de altura, con 2,867 camarotes.

Este crucero tiene capacidad para 6,988 pasajeros y 2,300 tripulantes. Cuenta con piscinas, canchas deportivas, cuartos de juego, jacuzzis, pista de hielo, un auditorio llamado AquaTheater, gran escenario con vista al mar e incluso su propio Central Park, además un vecindario con bares, restaurantes, salas de cine, karaoke y hasta su propio tobogán.

En Panamá, Wonder of the Seas, podría atracar en el puerto de Amador, en ciudad capital, pero lo cierto es que este enorme crucero, que el pasado 2 de enero llegó a las costas de Puerto Plata, en República Dominicana, no tiene en su itinerario pasar por Panamá.

Crítica fue uno de muchos medios de comunicación nacional que se hicieron eco de la publicación realizada por la Presidencia, sin imaginar que la información no era fidedigna.

