Fallo confirma politización del caso New Business

La justicia selectiva y el manejo político quedó evidenciado en el fallo dictado por la Jueza Segunda Liquidadora de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, Baloísa Marquínez Morán, en el caso denominado "New Business".

Marquínez emitió sentencia condenatoria contra 3 ciudadanos, en calidad de autores del delito Contra el Orden Económico, en la modalidad de Blanqueo de Capitales.

Publicidad

De manera escandalosa, Marquínez emitió un fallo condenatorio en contra del expresidente de la República y candidato presidencial, Realizando Metas (RM), Ricardo Martinelli, a quien impuso una millonaria multa sin precedentes.

Martinelli fue condenado a 128 meses de prisión e impuso una multa equivalente a $19,221,600.48 como pena accesoria.

La decisión de la jueza Segunda Liquidadora de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, Baloísa Marquínez confirma la politización del caso que tiene como principal objetivo, inhabilitar políticamente, detallan allegados.

"No es un fallo definitivo y tampoco inhabilitará la candidatura del expresidente Ricardo Martinelli", ha dicho el abogado Rodrígo Noriega.

El expresidente Ricardo Martinelli ha dicho que el caso "New Business" no tiene fundamento ni razón legal.

"Este es un caso político, que no tiene razón de ser", indicó el exmandatario.

Contenido Premium: 0