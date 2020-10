A favor y en contra de hisopados obligatorios

Tras el anuncio del Ministerio de Salud de realizar hisopados de manera aleatoria algunos expertos apelan a que las pruebas no sean obligatorias y otros defienden esa opción.

El ex ministro de Salud, Miguel Mayo sugiere que lo que hay que hacer es docencia y explicarles la importancia de hacerse las pruebas de forma voluntaria y brindarle a la gente la oportunidad de hacerlo.

"La docencia es lo más importante, explicarle a la gente, no agarrar a la gente y tratar de llevarla a la fuerza hacerse el hisopado, porque el ser humano por el simple hecho de que a uno los obligan hacer algo tiende una vez a rechazar eso", aseguró Mayo.

Indicó que estos hisopados no se deben realizar solo en las playas, sino en todos lados por ejemplo en las estaciones del metro, los locales y en los restaurantes.

Advierte que el problema de las reaperturas de las playas, es que este tipo de paseos invitan a aglomeraciones, y la gente tiende a pensar que los amigos o las familias de uno por no tener síntomas, no están infectados, "y eso no es cierto".

El epidemiólogo Arturo Rebollón manifestó que hay evidencias que hacer muestreos aleatorios, obligados y en poblaciones que no tienen síntomas, el retorno de pruebas positivas es muy bajo, entonces para poder encontrar enfermos tendrían que hacer muchísimas pruebas.

Dijo que es mucho más eficiente abrir las pruebas de manera voluntaria y que las personas que no se han acercado a hacerse una muestra o han tenido dudas en estos 9 meses, que aprovechen y se hagan las pruebas gratuita y voluntariamente en estos sitios.

Rebollón explica que estamos en un punto donde hemos mantenido un balance de casos de hospitalizados muy delicados, y este es una opción un poco más agresiva; "cuando tu te pones delante del virus puedes tener mejores decisiones y es un balance que debe haber entre la obligatoriedad de adelantarnos al virus y que todo el mundo mantenga sus derechos de circulación, de diversión al derecho de negarte".

Por su parte el Doctor Francisco Sánchez Cárdenas, miembro del Consejo Consultivo del Ministerio de Salud indicó que la obligatoriedad de hisopados no se trata de derechos humanos, sino de derechos a la vida.

"Lo que se está haciendo no es para coartar la libertad a nadie, sino para protegerlo por su bien y para proteger la vía a su familia", aseguró Sánchez Cárdenas.

Señaló que está posición de los ciudadanos del mundo ante el hecho de los derechos humanos que todo el mundo debe defender y debe promover el respeto a los derechos humanos, es uno de los factores del porqué en Europa existan estos rebrotes que estamos viendo.

Recomendó que no vean esto como una falta de derechos humanos sino que lo vean como una situación necesaria para evitarle desastre a las personas y a las familias.

El ministro de Salud Luis Francisco Sucre al anunciar la resolución que autoriza que la prueba sea de carácter obligatorio cada vez que las autoridades así lo soliciten, dijo que es porque el 30% de las personas que son contagiadas, son asintomáticas es decir, que de cada 100 personas que se contagian, 30 no supieron nunca que estuvieron contagiados.