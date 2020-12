Felipe y Soporte arrecian con el evangelio

Dos jóvenes evangelistas dominicanos están dando un verdadero revolcón a los cristianos de la secreta y mundanos con sus peculiares prédicas sobre el pecado. Ellos, Felipe y Soporte Mi Locura, son la sensación en las redes y ahora arrecian con fuerza en la plataforma de YouTube.

Sus pregones, sin pepita en la lengua, dan en el clavo. Les tiran a los artistas cristianos por cobrar en sus conciertos, además por vestir con pantalones apretadidos. La palabra de Dios no se vende y por eso le dicen que esos artistas están descarriados 800 millones de veces y si no se arrepiente se los va a lleva’ a llevaa el diablo.

En medio de la pandemia, cuando la República Dominicana decretó cuarentena Felipe y Soporte iniciaron a transmitir live en Instagram, poco después surgieron más de cinco canales de Youtube burlándose de ellos llamándoles Los Rabakukus, con efectos especiales, pero lo hizo más famosos y muchas más personas empezaron a seguirlos.

Nadie se escapa de sus prédicas. El Papa Francisco está descarria’o, el presidente de dominicana también está descarria’o siete veces si aprueban el matrimonio gay. Si eso ocurre les advierten que Dios traerá juicio sobre su país.

Estos jóvenes, Félix Guzmán y José Alberto, aseguran que Dios los sacó de las tinieblas de los peores barrios del país caribeño y nadie los va a parar con el evangelio. Hoy día, aunque han sido criticados, son las nuevas voces que anuncia el evangelio del arrepentimiento en vez del evangelio de la prosperidad como falsos profetas están haciendo.

Felipe relata que estuvo en el mundo...era un impío...salía a robar, pero Dios lo llamó

Soporte agrega que el que ama a Dios no habla mentira, no fornica, no bebe. ¡Arrecia allí, échale candela!