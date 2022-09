Fiscal electoral pide declarar nulo proceso contra diputados del CD

Panamá- El fiscal Electoral, Dilio Arcia Torres, solicitó a los magistrados del Tribunal Electoral declarar la nulidad de todo lo actuado por el Tribunal de Honor y disciplina y por la Junta Directiva del partido Cambio Democrático, en contra los diputados y pidió que se ordene el archivo del expediente frente a las claras violaciones del debido proceso y el no respeto a las garantías fundamentales.

La diputada Yanibel Ábrego, quien lidera a los 15 diputados que se pretende expulsar, aseguró que la recomendación hecha por el fiscal Electoral, da la razón a justos reclamos de los 15 diputados. “No cometimos ninguna falta, este proceso de expulsión es arbitrario e ilegal. La motivación real del mismo, es la pretensión de acallar a quienes nos oponemos al manejo sectario, abusivo, antidemocrático y falta de transparencia, que ha caracterizado la presidencia de Rómulo Roux”.



En fiscal Electoral emitió concepto en el proceso disciplinario que solicitaron estos entes del CD, los cuales pidieron revocatoria de mandato y expulsión de los diputados: Yanibel Ábrego, Marilyn Vallarino, Lilia Batista, Dalia Bernal, Alaín Cedeño, Leopoldo Archibold, José María Herrera, Nelson Jackson, Génesis Arjona, Fátima Agrazal, Mayín Correa, Abelardo Antonío, Arnulfo Díaz y Hernán Delgado.



Arcia consideró como extralimitación de organismos del partido Cambio Democrático que vulneran los derechos y garantías frente al exceso de poder de algunos de sus miembros que violaron de la Constitución Nacional, al Código Electoral, al Código Judicial y al estatuto del partido.



En la contestación de traslado No 005 Exp. No 33-2022-ADM, el fiscal Electoral detalla todo el proceso que se ha realizado contra los diputados de CD el cual inició producto de que el 1 de julio de 2021 estos, incumplieron los lineamientos del presidente nominal y de la Junta Directiva del partido de ir con candidato propio para la elección del presidente de la Directiva de la Asamblea Nacional de diputados correspondiente al período legislativo 2021-2022.



El presidente de dicho colectivo, Rómulo Roux, según el concepto del fiscal Electoral, no podría subrogarse funciones que no le corresponden y en donde señalaban (en un comunicado) que no se permitían alianzas con el Partido Revolucionario Democrático.



De igual forma, Arcia destacó la actuación de la Junta Directiva del CD por la falta de transparencia y ética jurídica, el presidente nominal Rómulo Roux y miembros de la JD que jamás debieron conocer la alzada de los defensores de los diputados, ya que los mismos debieron declararse impedidos para conocer la apelación.

Publicidad

LEE TAMBIÉN: TODAS NUESTRAS NOTICIAS AQUÍ

La Fiscalía Electoral de #Panamá advierte que @CaDemocratico y @romuloroux violaron todo con expulsión y revocatoria de mandato a 15 diputados de la @asambleapa. pic.twitter.com/xkioFEayvD — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) September 6, 2022

Contenido Premium: 0