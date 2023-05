Fiscal esconde a testigos y Baloisa no hace nada

El Fiscal Emeldo Márquez con el apoyo de la jueza Baloisa Marquínez Morán hace todo lo posible para evitar que testigos que declararon bajo identidad reservada, comparezcan a la audiencia New Business para ser repreguntados por los defensores.

Esa situación generó molestias de un grupo de juristas y un enfrentamiento verbal entre la jueza y la defensora Gladys Quintero, luego que la abogada advirtió que la dirección de esos testigos solo la conoce la Fiscalía y que Baloisa Marquínez "no ha dicho absolutamente nada al respecto".

Algo descompuesta, la jueza Marquínez exclamó que la defensora "no está aquí para discutir conmigo, ni yo con usted".

Otro defensor, el veterano exfiscal de Drogas, Rosendo Miranda advirtió que "ningún tribunal le permite a un fiscal que no lleve a sus testigos protegidos. No puede ser que la base de la teoría del caso del Ministerio Público son esos testigos protegidos" y éstos no se presenten y no pase nada.

Por su parte, Luis Eduardo Camacho manifestó que la no comparecencia de esos testigos limitan el ejercicio de defensa de Ricardo Martinelli, de lo contrario se debe suspender la audiencia hasta que se hagan presente en el tribunal.

Baloisa Marquínez se hizo la desentendida a los reclamos de los abogados y se limitó a decir que la comparecencia injustificada de los testigos, será considerada al momento de dictar sentencia.

Al inicio de la audiencia el día lunes se anunció que los testigos Riccardo Francolini había presentado incapacidad y Henri Mizrachi andaba de viaje.

