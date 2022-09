Fiscal: Roux violó Constitución y Códigos para expulsar a diputados

La Fiscalía Electoral advirtió que Cambio Democrático (CD) y su presidente Rómulo Roux violaron la Constitución, el Código Electoral, el Código Judicial, los propios estatutos del colectivo y el debido proceso, con la expulsión y revocatoria de mandato a 15 diputados de ese partido.

El fiscal Dilio Arcia pidió a los magistrados del Tribunal Electoral declarar la nulidad de todo lo actuado por Roux contra los integrantes de la Asamblea Nacional y advirtió además que no se respetaron garantías procesales fundamentales, se incurrió en extralimitación vulnerando derechos y garantías y hubo exceso de poder de algunos miembros.

Publicidad

La expulsión se originó, porque la mayoría de la bancada del CD votó a favor de Crispiano Adames para su elección como presidente de la Asamblea, en las elecciones de ese Organo del Estado, el 1 de julio de 2021.

La vista fiscal advierte que ya hay un fallo sobre un caso similar en marzo del 2018, cuando el Partido Liberal intentó expulsar y revocar el mandato al legislador Rogelio Alba.

Arcia señala además que no hay ningún acta de la directiva del CD donde se aprobara la línea política a seguir en el tema de la Asamblea, pero además advierte que es al directorio nacional del partido al que corresponde trazar la línea estratégica, por lo que Rómulo Roux, no puede subrogarse funciones que no le corresponden.

En el documento de la Fiscalía Electoral se advierte la falta de ética jurídica y de transparencia de Rómulo Roux.

También resalta que el artículo 154 de la Carta Magna establece que los diputados no son legalmente responsables por opiniones y votos que emitan en el ejercicio de sus cargos.

Contenido Premium: 0