Fiscales cometen delito al seducir a testigos protegidos y delatores

El abogado Alfredo Vallarino denunció que Fiscales han cometido y están cometiendo el delito de seducir a supuestos testigos protegidos o delatores.

En su programa en Nextv, Vallarino resaltó que el artículo 921 del Código Judicial establece que "no hará fe el dicho del testigo que se contradiga notablemente en una o más declaraciones en cuanto al modo, lugar, tiempo y demás circunstancias del hecho o que declare sobre hecho inverosímil. Tampoco tendrá valor alguno la declaración del testigo que declara por cohecho o seducción.

El jurista destacó que eso deja claro que no se aceptan testigos comprados o que lo hayan seducido, es decir cuando un fiscal le dice a fulano: si usted declara contra sutano, no te va a pasar nada...eso es seducir y de paso es un delito y lo están cometiendo y lo han cometido varias fiscales.

Vallarino explicó que en los Varela Leaks se dejó claro cómo se creaban los testigos protegidos y en los informes que preparó el abogado Rogelio Saltarín se detalla que se prestaban servicios al Consejo de Seguridad para preparar a testigos protegidos.

En su argumentación, Alfredo Vallarino dijo que lo peor se dio con el caso Odebrecht que provocaron una cascada en tres gobiernos... ellos señalaron a personas y los de la empresa no les tocó ni un día de cárcel.

Reveló además que en otros casos, el premio es que el fiscal decide contra quién va a llevar la investigación. Si hay 10 señalados o sospechosos y el agente de instrucción quiere ir contra fulano, le dice a uno de los señalados: si declaras en contra de fulano: ¡yo te libero de cargos!

¡Eso es lo peligroso que ha estado ocurriendo, porque cuando un testigo delata con la promesa que se le pudiera eliminar todo, la persona está tentada hacer cualquier cosa para quedarse sin un día de cárcel y decir lo quiera!, exclamó Vallarino.

El otro problema es que en Panamá las delaciones son muy especiales: encuentran una cuenta bancaria por $5 millones a nombre del delator y el fiscal lo llama y pregunta ¿qué tiene que decir sobre esa cuenta y dice esa plata no es mía...es de Martinelli o de Vallarino y el fiscal sin pedir más explicaciones le da las gracias; contra usted no tenemos cargos, usted es un delator y no le vamos a hacer nada. Eso es un ridículo que hace la justicia en Panamá y eso está ocurriendo, advirtió.

Alfredo Vallarino también reconoció que hay un movimiento de intereses políticos y económicos para que Ricardo Martinelli no pueda correr a la Presidencia de Panamá, pero les vamos a dar la batalla

El profesional del Derecho destacó como ejemplo que en el caso pinchazos se pudo probar que el testigo protegido Ismael Pitti incurrió en diversas contradicciones en sus declaraciones. Vallarino presentó videos de la audiencia, donde el sargento que gana hoy arriba de $10 mil en la representación de Panamá ante la OEA, quedó al descubierto en las versiones diferentes que brindaba sobre el proceso de las escuchas.

Llegó al extremo de declarar ante la Fiscalía que desconocía a uno de los mencionados en el caso, a pesar de que era su compañero de trabajo y además primo hermano. En sus discos estaban los supuestos pinchazos, pero lo premiaron pasando de un salario de $700 a más de $10 mil y no fue procesado a pesar de ser un confeso, concluyó Vallarino.